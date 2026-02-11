The Sunday Times: Τα Ανώγεια Κρήτης στα «25 ομορφότερα χωριά της Ελλάδας»

Τα Ανώγεια Ρεθύμνου συμπεριλήφθηκαν σε ειδικό ταξιδιωτικό αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Sunday Times με τίτλο «25 of Greece’s prettiest villages», το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση στο πλαίσιο του Travel Greece Special.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει τα Ανώγεια ως ένα από τα ομορφότερα και πιο αυθεντικά χωριά της Ελλάδας, τονίζοντας τον ορεινό τους χαρακτήρα στις πλαγιές του Ψηλορείτη, την πλούσια μουσική και πολιτιστική παράδοση, καθώς και την ιστορική τους σημασία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καταστροφή του χωριού από τους Γερμανούς το 1944 και στην απαγωγή του στρατηγού Κράιπε κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Παράλληλα, προβάλλεται η σύγχρονη ταυτότητα των Ανωγείων ως ζωντανού κέντρου πολιτισμού και αυθεντικής φιλοξενίας. Το κείμενο αναφέρει επίσης κοντινούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς προορισμούς, όπως η Ζώμινθος, η Αρχαία Ελεύθερνα και το Ιδαίο Άντρο.

Ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η διεθνής αυτή προβολή ενισχύει σημαντικά τη φήμη του δήμου ως προορισμού πολιτισμού, ιστορίας και εμπειρίας. Υπενθύμισε ότι η αναγνώριση έρχεται να προστεθεί στη συμμετοχή των Ανωγείων το 2024 στην πρωτοβουλία «Best Tourism Villages» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ.

«Τα Ανώγεια είναι ο ορισμός του τουρισμού», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης. «Είναι ταξίδι στις γεύσεις, στον πολιτισμό, στις διαδρομές, στην απόλυτη φύση, στις μουσικές εξάρσεις που συνδέονται με τους ήχους του Ψηλορείτη, στους μικρόκοσμους των σπηλαίων και των μητάτων. Είναι τιμή που ένα τόσο σημαντικό μέσο όπως η The Sunday Times αναδεικνύει αυτή την αέναη αλήθεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι του τόπου. Ευχαριστούμε την εφημερίδα και καλούμε τους συνεργάτες της να έρθουν να φιλοξενηθούν σε έναν τόπο που μεταλαμπαδεύει διαχρονικά τις αξίες της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».

