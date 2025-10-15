Θέατρο Σκιών για Ενήλικες στο Θέατρο Act τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο

Με το Θέατρο Σκιών Μπάμπη Μακρή

 

 

Θέατρο Σκιών για Ενήλικες στο Θέατρο Act τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
15 Οκτ. 2025 17:08
Pelop News

Ο Καραγκιόζης αλλάζει πρόσωπο και μάς προσκαλεί σε σκοτεινές, κωμικές, αλλά και δραματικές παραστάσεις, στο Θέατρο Act. Από  Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει τις «Βραδιές με Καραγκιόζη» — μια σειρά 3 διαφορετικών παραστάσεων θεάτρου σκιών αποκλειστικά για ενήλικες, με ζωντανή μουσική και τριπλό θεματικό ρεπερτόριο:

κωμωδία, τρόμος και δράμα.

Ο Καραγκιόζης του σήμερα δεν χαρίζεται σε κανέναν: άλλοτε σαρκαστικός, άλλοτε τρομακτικός και άλλοτε συγκινητικός, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από ιστορίες που ακροβατούν ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, το κωμικό και το τραγικό.

Με ζωντανή μουσική επί σκηνής και ρεπερτόριο που σπάει τα στερεότυπα του θεάτρου σκιών, οι παραστάσεις υπόσχονται μια εμπειρία μοναδική — και σίγουρα όχι παιδική παράσταση.

Info:

Πάτρα

Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 ώρα 21.30

Επόμενες παραστάσεις: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου ώρα 21:00 και Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ώρα 21:00

Κρατήσεις: 6942798587

Τοποθεσία: Θέατρο Act, Πάτρα

Κατάλληλο μόνο για ενήλικες (18+)

Εισιτήριο: 10€ γενική είσοδος

 

Τι να περιμένει το κοινό:

Κωμωδίες γεμάτες πολιτική σάτιρα και καυστικό σχολιασμό

Ιστορίες τρόμου με τον Καραγκιόζη να μπλέκει με το μεταφυσικό, τον θάνατο και τους φόβους της σύγχρονης ζωής.

Η ζωντανή μουσική συνοδεύει κάθε παράσταση, αναδεικνύοντας τον ρυθμό και την ατμόσφαιρα κάθε είδους

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/…/theater/nyxtes-me-karagkiozi/

 

 

 

Ο Καραγκιόζης μεγαλώνει… και σκοτεινιάζει.

Κωμωδία, τρόμος, δράμα — τρεις λόγοι να ξαναδείς το θέατρο σκιών αλλιώς.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:11 Συνελήφθη με 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες ύψους 2,1 μέτρων!
17:08 Θέατρο Σκιών για Ενήλικες στο Θέατρο Act τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
17:00 Αντιδράσεις στα Καλάβρυτα: Μαζεύουν υπογραφές για το Νοσοκομείο
16:53 Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ανακοίνωσαν προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών
16:45 Ο Παναθηναϊκός διέψευσε το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ
16:32 Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για εισαγωγή όπλων και 120.000 σφαιρών Καλάσνικοφ από την Αλβανία
16:20 ΔΝΤ για Ελλάδα: Πτώση χρέους στο 130,2% του ΑΕΠ το 2030
16:13 Κρήτη: Κινδύνευσε 14χρονος που λιποθύμησε στη θάλασσα
16:05 Ζάκυνθος: Χτύπησαν τον Πατρινό αστυνομικό διευθυντή μέσα σε μαγαζί
16:02 Θεσσαλονίκη: 82χρονος κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου
16:00 Η Νέα Αριστερά για την επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
15:33 Επίθεση του κόμματος Κασσελάκη στον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο – Για ποιο λόγο
15:25 Ο Νεκτάριος Φαρμάκης στις Βρυξέλλες για τις ανθρώπινες, βιώσιμες και συμμετοχικές κοινωνίες
15:18 Επιμελητήριο Αχαΐας:  Συνεχής δράση και θεσμική παρουσία για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τρίμηνο απολογισμό
15:09 Η αυθεντική εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου
15:06 50 Χρόνια Αχαϊκής Ιατρικής: Ιδιαίτερη εκδήλωση στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
15:01 Μέση λύση ή νέα σύγκρουση; Τι σχεδιάζει το Μαξίμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τι θα γίνει με τα γραμμένα ονόματα
15:01 ΕΚΟ: Στα 1,09€ / λίτρο το Πετρέλαιο Θέρμανσης, η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
14:57 Ενημερωτική Εκδήλωση του Κέντρου Μαστού της Ολύμπιον Γενικής Κλινικής Πάτρας «Διεπιστημονική Προσέγγιση του Καρκίνου του Μαστού: Πρόληψη – Θεραπεία – Αποκατάσταση»
14:56 Σφοδρή αντιπαράθεση Κεραμέως – Κουτσούμπα στη Βουλή: «Δεν θα παρανομήσω» – «Το γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ