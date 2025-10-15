Θέατρο Σκιών για Ενήλικες στο Θέατρο Act τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο

Ο Καραγκιόζης αλλάζει πρόσωπο και μάς προσκαλεί σε σκοτεινές, κωμικές, αλλά και δραματικές παραστάσεις, στο Θέατρο Act. Από Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει τις «Βραδιές με Καραγκιόζη» — μια σειρά 3 διαφορετικών παραστάσεων θεάτρου σκιών αποκλειστικά για ενήλικες, με ζωντανή μουσική και τριπλό θεματικό ρεπερτόριο:

κωμωδία, τρόμος και δράμα.

Ο Καραγκιόζης του σήμερα δεν χαρίζεται σε κανέναν: άλλοτε σαρκαστικός, άλλοτε τρομακτικός και άλλοτε συγκινητικός, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από ιστορίες που ακροβατούν ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, το κωμικό και το τραγικό.

Με ζωντανή μουσική επί σκηνής και ρεπερτόριο που σπάει τα στερεότυπα του θεάτρου σκιών, οι παραστάσεις υπόσχονται μια εμπειρία μοναδική — και σίγουρα όχι παιδική παράσταση.

Info :

Πάτρα

Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 ώρα 21.30

Επόμενες παραστάσεις: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου ώρα 21:00 και Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ώρα 21:00

Κρατήσεις: 6942798587

Τοποθεσία: Θέατρο Act, Πάτρα

Κατάλληλο μόνο για ενήλικες (18+)

Εισιτήριο: 10€ γενική είσοδος

Τι να περιμένει το κοινό:

Κωμωδίες γεμάτες πολιτική σάτιρα και καυστικό σχολιασμό

Ιστορίες τρόμου με τον Καραγκιόζη να μπλέκει με το μεταφυσικό, τον θάνατο και τους φόβους της σύγχρονης ζωής.

Η ζωντανή μουσική συνοδεύει κάθε παράσταση, αναδεικνύοντας τον ρυθμό και την ατμόσφαιρα κάθε είδους

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/…/theater/nyxtes-me-karagkiozi/

Ο Καραγκιόζης μεγαλώνει… και σκοτεινιάζει.

Κωμωδία, τρόμος, δράμα — τρεις λόγοι να ξαναδείς το θέατρο σκιών αλλιώς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



