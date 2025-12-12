Θεμιστοκλέους: Στις 4 ώρες ο χρόνος αναμονής στα Επείγοντα – Μεγάλη βελτίωση σε σχέση με πέρυσι

Σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής των ΤΕΠ ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας, με τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους να τονίζει ότι ο μέσος χρόνος έχει μειωθεί στις τέσσερις ώρες. Βελτίωση καταγράφεται και στα ραντεβού με ειδικούς γιατρούς, με τις αναμονές πλέον να περιορίζονται σε λίγες ημέρες.

Ο μέσος χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων έχει πέσει στις τέσσερις ώρες, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος αποδίδει τη βελτίωση στις προσλήψεις προσωπικού, στη λειτουργία του συστήματος «βραχιολιού» και στις ανακαινίσεις των ΤΕΠ. Βελτιωμένοι και οι χρόνοι για ραντεβού με ειδικό γιατρό.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι πριν από έναν χρόνο η αναμονή έφτανε τις εννέα ώρες, ενώ μέσα σε έξι μήνες μειώθηκε αρχικά στις πέντε και πλέον στις τέσσερις ώρες στα περισσότερα ΤΕΠ της χώρας. «Επτά διαφορετικοί γιατροί επί μισή ώρα στον καθένα… είναι τρεισήμισι ώρες», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι χρόνοι αυτοί είναι πλέον συγκρίσιμοι — και σε ορισμένες περιπτώσεις καλύτεροι — από πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου οι αναμονές ξεπερνούν τις 12 ή και 18 ώρες.

Ο υφυπουργός απέδωσε τη συνολική βελτίωση σε τρεις παράγοντες:

  • Τις προσλήψεις προσωπικού, με ενίσχυση σε γιατρούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς.
  • Τη λειτουργία του «βραχιολιού» παρακολούθησης, που επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των περιστατικών.
  • Τις ανακαινίσεις και τη λειτουργία νέων ΤΕΠ, που, όπως είπε, «δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι υπήρχε πριν». Ενδεικτικά ανέφερε το Αττικόν, το οποίο επεκτάθηκε από 1.000 σε 2.500 τετραγωνικά.

Ραντεβού με γιατρό

Ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι και στις αναμονές για ραντεβού με ειδικό γιατρό η Ελλάδα βρίσκεται πλέον «στις καλύτερες θέσεις της Ευρώπης». Από την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε λειτουργία το νέο ενιαίο σύστημα ραντεβού, με σημαντική αύξηση των διαθέσιμων ωρών.

«Αυξήσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού από 4 σε 10 εκατομμύρια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες μπορούν πλέον να κλείνουν ραντεβού είτε μέσω της εφαρμογής είτε τηλεφωνικά, με τις αναμονές να έχουν μειωθεί σε λίγες ημέρες.

