Θεοδωρικάκος: «Δεν θα επιτρέψουμε αισχροκέρδεια», πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Ο υπουργός περιέγραψε την τρέχουσα συγκυρία ως «την πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση» των τελευταίων ετών, με την αβεβαιότητα από τις διεθνείς εξελίξεις να δημιουργεί κινδύνους νέων πληθωριστικών πιέσεων.

12 Μαρ. 2026 10:46
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στην ΕΡΤ, υπερασπίστηκε την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και βασικά τρόφιμα, τονίζοντας ότι το μέτρο δεν παγώνει τις τιμές, αλλά περιορίζει το ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, συγκρίνεται το μικτό περιθώριο κέρδους ανά προϊόν (τιμή αγοράς vs τιμή πώλησης) με βάση τα επίπεδα του 2025: «Το ποσοστό κέρδους που είχε η επιχείρηση πέρυσι δεν θα μπορεί να το υπερβεί τώρα». Χαρακτήρισε το μέτρο «εξαιρετικά αυστηρό», αλλά αναγκαίο για να μην μετακυλιστεί όλο το βάρος της κρίσης στους καταναλωτές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος διαμήνυσε ότι «δεν θα αφήσουμε κανέναν να αισχροκερδίσει», υπενθυμίζοντας ότι οι έλεγχοι από τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Ελέγχου Αγοράς θα είναι εντατικοί. Τα πρόστιμα για παραβάσεις μπορούν να φτάσουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τόνισε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει».

Δεν απέκλεισε νέες παρεμβάσεις, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης: «Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση. Θα παρακολουθούμε και, αν χρειαστεί, θα εξετάσουμε πρόσθετα μέτρα».

Ο υπουργός περιέγραψε την τρέχουσα συγκυρία ως «την πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση» των τελευταίων ετών, με την αβεβαιότητα από τις διεθνείς εξελίξεις να δημιουργεί κινδύνους νέων πληθωριστικών πιέσεων και επιπτώσεων στην οικονομική δραστηριότητα.

Τέλος, προανήγγειλε κυβερνητικές παρεμβάσεις για στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο Πρωθυπουργού και αναμένεται να συζητηθούν αναλυτικά στη Δευτέρα, σε εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, με έμφαση στη μεταποίηση, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

