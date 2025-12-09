Θεοδωρικάκος: Εμβάθυνση συνεργασίας με ΗΠΑ και νέο παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα ως πυλώνας ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Μνημόνιο με OpenAI, νέο πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ για AI και εγκρίσεις έργων 2,7 δισ. ευρώ

Θεοδωρικάκος: Εμβάθυνση συνεργασίας με ΗΠΑ και νέο παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία
09 Δεκ. 2025 9:37
Pelop News

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε την απόφαση της Ελλάδας να ενισχύσει τη στρατηγική της συνεργασία με τις ΗΠΑ, μετατρέποντας τη χώρα σε κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παρουσίασε το νέο παραγωγικό μοντέλο που στοχεύει σε υψηλότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.

«Η εμβάθυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ είναι πρώτη στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και του μακροπρόθεσμου μέλλοντος της Ελλάδας», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει τις οικονομικές κρίσεις χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού και την υπεύθυνη κυβερνητική πολιτική των τελευταίων έξι ετών. «Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα δημοσιονομικής υπευθυνότητας και ανάκαμψης στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Για το νέο οικονομικό μοντέλο, ο Υπουργός εστίασε στην ενίσχυση της βιομηχανίας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, μέσω μείωσης φόρων και εισφορών, απλοποίησης αδειοδοτήσεων και επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων. «Μέσα σε έναν χρόνο εγκρίθηκαν 18 στρατηγικά έργα αξίας άνω των 2,7 δισ. ευρώ στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, φαρμάκων και άμυνας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη: Το Υπουργείο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI, παρέχοντας πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία για ελληνικές start-ups. Επίσης, ανακοίνωσε νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση σε νέες τεχνολογίες και AI, που θα προκηρυχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι βασικοί πυλώνες της παραγωγικής στρατηγικής περιλαμβάνουν τον εξαγωγικό φαρμακευτικό κλάδο, τα μέταλλα και το αλουμίνιο, την άμυνα και ναυπηγεία, την ενέργεια, τους ορυκτούς πόρους, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό. «Υψηλότερα εισοδήματα και αγοραστική δύναμη προκύπτουν μόνο από υψηλότερη παραγωγικότητα», επισήμανε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη προστασίας της κοινωνικής συνοχής, μείωσης ανισοτήτων και αντιμετώπισης του δημογραφικού, που θεωρεί «ζήτημα εθνικής ασφάλειας», ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές. Κάλεσε τους επενδυτές να δουν την Ελλάδα ως μακροπρόθεσμο εταίρο, σε συνεργασία με την ελληνική διασπορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ