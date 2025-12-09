Θεοδωρικάκος: Εμβάθυνση συνεργασίας με ΗΠΑ και νέο παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε την απόφαση της Ελλάδας να ενισχύσει τη στρατηγική της συνεργασία με τις ΗΠΑ, μετατρέποντας τη χώρα σε κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παρουσίασε το νέο παραγωγικό μοντέλο που στοχεύει σε υψηλότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.

«Η εμβάθυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ είναι πρώτη στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και του μακροπρόθεσμου μέλλοντος της Ελλάδας», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει τις οικονομικές κρίσεις χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού και την υπεύθυνη κυβερνητική πολιτική των τελευταίων έξι ετών. «Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα δημοσιονομικής υπευθυνότητας και ανάκαμψης στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Για το νέο οικονομικό μοντέλο, ο Υπουργός εστίασε στην ενίσχυση της βιομηχανίας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, μέσω μείωσης φόρων και εισφορών, απλοποίησης αδειοδοτήσεων και επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων. «Μέσα σε έναν χρόνο εγκρίθηκαν 18 στρατηγικά έργα αξίας άνω των 2,7 δισ. ευρώ στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, φαρμάκων και άμυνας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη: Το Υπουργείο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI, παρέχοντας πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία για ελληνικές start-ups. Επίσης, ανακοίνωσε νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση σε νέες τεχνολογίες και AI, που θα προκηρυχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι βασικοί πυλώνες της παραγωγικής στρατηγικής περιλαμβάνουν τον εξαγωγικό φαρμακευτικό κλάδο, τα μέταλλα και το αλουμίνιο, την άμυνα και ναυπηγεία, την ενέργεια, τους ορυκτούς πόρους, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό. «Υψηλότερα εισοδήματα και αγοραστική δύναμη προκύπτουν μόνο από υψηλότερη παραγωγικότητα», επισήμανε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη προστασίας της κοινωνικής συνοχής, μείωσης ανισοτήτων και αντιμετώπισης του δημογραφικού, που θεωρεί «ζήτημα εθνικής ασφάλειας», ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές. Κάλεσε τους επενδυτές να δουν την Ελλάδα ως μακροπρόθεσμο εταίρο, σε συνεργασία με την ελληνική διασπορά.

