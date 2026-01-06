Θεοφάνεια στον Πειραιά: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα για τον εορτασμό των Θεοφανείων σήμερα Τρίτη 6/01/2026.

06 Ιαν. 2026 12:36
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Αγιασμός των Υδάτων και η ρίψη του Τίμιου Σταυρού στον Πειραιά, ενώ πλοία του Πολεμικού και του Λιμενικού απέδωσαν τιμές κατά τη διάρκεια της τελετής.

Επιβαίνουν και μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων βατραχανθρώπων και υποβρύχιων καταστροφών, ενώ απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα νερά και ο πρώτος δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Προηγήθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Λόγω των εκδηλώσεων, βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού

«Γιορτάζουμε τη βάπτιση του Χριστού, τα ολόφωτα Φώτα και μετέχουμε έτσι και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας σε μία σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια από την πηγή τους, που τόσο χρειαζόμαστε για να τα μετατρέψουμε σε προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να πορευτούμε.

Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια αποκτούν ιδιαίτερα λαμπερό νόημα οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, του ανθρωπισμού, της αλληλοκατανόησης, αξίες που αν γίνουν οδηγός μας μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

