Θεοφανία Παπαθωμά στην «Π»: «Η Βέμπο με διάλεξε!» – Την Τετάρτη στην Πάτρα

Η Θεοφανία Παπαθωμά ζωντανεύει τη ζωή και τα τραγούδια της μεγάλης Ελληνίδας καλλιτέχνιδας στη μουσικοθεατρική παράσταση «Σοφία Βέμπο – Η μεγάλη Ελληνίδα», που ανεβαίνει αύριο στο «Πάνθεον». Με ζωντανή ορχήστρα, μοναδικούς φωτισμούς και εντυπωσιακά σκηνικά, η παράσταση μας μεταφέρει στην εποχή του ’40 και παρουσιάζει τη Βέμπο όχι μόνο ως τη «Φωνή της Νίκης», αλλά και ως μια γυναίκα γενναία, αυθεντική και ανθρώπινη. Μαζί με τον Βασίλη Τραϊφόρο, τον Τάσο Χρυσόπουλο και τη Χρυσούλα Στεφανάκη, η Παπαθωμά δημιουργεί ένα συγκινητικό ταξίδι στην ιστορία, τη μνήμη και τη μουσική που όλοι αγαπήσαμε.

Με αυτή την αφορμή, μιλήσαμε με τη Θεοφανία Παπαθωμά για την προσωπική της σύνδεση με τη Σοφία Βέμπο, την πρόκληση της ενσάρκωσης ενός εθνικού συμβόλου και την εμπειρία της να υπογράφει η ίδια το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τα κοστούμια της παράστασης. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η ηθοποιός αποκαλύπτει τι σημαίνει για εκείνη η Βέμπο, πώς η προσωπικότητά της διαπλέκεται με τη φήμη και τον μύθο της, και ποιο μήνυμα θέλει να πάρει ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο.

-Ποια είναι η προσωπική σας σύνδεση με τη Σοφία Βέμπο και πώς αποφασίσατε να την ενσαρκώσετε στη σκηνή;

Γνωρίζω τη Σοφία Βέμπο από παιδί, καθώς ο πατέρας μου άκουγε συνεχώς τα τραγούδια της και η φωνή της πάντα δονούσε την ψυχή μου και με συγκινούσε βαθιά. Αισθάνομαι μια τεράστια ψυχική ταύτιση μαζί της, σαν να είναι συγγενής μου, καθώς μου θυμίζει τη γιαγιά μου τη Σοφία που καταγόταν επίσης από την Ανατολική Θράκη. Πιστεύω ότι η ίδια η Βέμπο με διάλεξε για να γίνω το όχημα ώστε να επιστρέψει ο μύθος της ανάμεσά μας, ως ένα φωτεινό παράδειγμα που μας οδηγεί.

-Πώς καταφέρατε να ισορροπήσετε ανάμεσα στον «μύθο» της φωνής του 1940 και στην πραγματική γυναίκα πίσω από αυτόν;

Η Βέμπο δεν ήταν μόνο η «φωνή της νίκης» ή η λυρική τραγουδίστρια που άγγιζε τις ευαίσθητες χορδές μας. Ηταν μια γυναίκα με γενναιότητα ψυχής, αλήθεια και απλότητα. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια μεγάλη σταρ, στην καθημερινότητά της παρέμενε μια απλή γυναίκα που έφτιαχνε πίτες και τάιζε τους ανθρώπους. Αυτή την αλήθεια θαυμάζω: το ότι ύψωσε το ανάστημά της στον εχθρό χωρίς φόβο, μένοντας πιστή στη συνείδησή της.

-Στην παράσταση συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την ιστορία της. Ποια είναι η σημασία των συνεργατών σας;

Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο Βασίλης Τραϊφόρος, ανιψιός του σπουδαίου Μίμη Τραϊφόρου, υποδύεται τον θείο του στη σκηνή, μεταφέροντας το αληθινό DNA της ιστορίας. Επίσης, η Πατρινή Χρυσούλα Στεφανάκη ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια της Βέμπο, ενώ ο Τάσος Χρυσόπουλος υποδύεται τον αδερφό της, Γιώργο. Η παράσταση είναι πλήρης, με ζωντανή ορχήστρα που περιλαμβάνει πιάνο και βιολί.

-Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από τη συμμετοχή του Βασίλη Τραϊφόρου στην παράσταση;

Είναι μια πραγματικά σημαδιακή συγκυρία. Ο Βασίλης Τραϊφόρος, ο οποίος υποδύεται τον θείο του, Μίμη, είχε λάβει όρκο από τον ίδιο τον Μίμη Τραϊφόρο ότι δεν θα γινόταν ποτέ ηθοποιός. Παρόλα αυτά, σήμερα βρίσκεται στη σκηνή μεταφέροντας το «DNA» και την αληθινή σύνδεση με την ιστορία. Επιπλέον, ο ίδιος έχει γράψει το βιβλίο «Μίμης Τραϊφόρος – Σοφία Βέμπο: Της Ελλάδος παιδιά», το οποίο αποτέλεσε και την πηγή των πληροφοριών για το κείμενο που έγραψα για το έργο.

-Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να πάρει ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο, ειδικά οι νεότερες γενιές;

Θέλουμε να ξυπνήσει η μνήμη και η ανάγκη να συνδεθούμε με τις ρίζες και την ταυτότητά μας, γιατί εκεί βρίσκεται η δύναμή μας. Είναι εντυπωσιακό ότι πολλοί νέοι έρχονται επιφυλακτικοί, θεωρώντας το θέμα παρωχημένο, αλλά φεύγουν συγκλονισμένοι. Ακόμη και για τα μικρά παιδιά, για τα οποία η είσοδος είναι δωρεάν έως 5 ετών, η παράσταση λειτουργεί σε ένα επίπεδο συνειδητότητας που χτίζει τον μελλοντικό Ελληνα.

-Ποια στοιχεία της προσωπικότητας της Βέμπο αναδεικνύονται μέσα από τη δική σας ερμηνεία;

Εστιάζω στη γενναιότητα και την αλήθεια της. Ηταν μια γυναίκα που δεν προσποιήθηκε ποτέ, δεν φοβήθηκε να πει τη γνώμη της και ύψωσε το ανάστημά της στον εχθρό ακολουθώντας τη συνείδησή της. Το μεγαλείο της κρύβεται στο ότι, ενώ ήταν μια τεράστια σταρ, παρέμενε μια απλή γυναίκα που έφτιαχνε πίτες και τάιζε τους ανθρώπους στο θέατρο, σε αντίθεση με τη στάση έπαρσης που συναντάμε συχνά σήμερα.

-Η παράσταση έχει έντονο το «άρωμα» της Πάτρας. Πώς προέκυψε αυτό;

Πράγματι, η παράσταση έχει ισχυρούς δεσμούς με την πόλη, καθώς η Χρυσούλα Στεφανάκη, που ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια, είναι Πατρινή. Επίσης, συμμετέχει ο πατρινός ηθοποιός Τάσος Χρυσόπουλος, ο οποίος, όπως προείπα, υποδύεται τον αδερφό της Σοφίας, Γιώργο Βέμπο. Είναι μια πλήρης παραγωγή με ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και βιολί, που στοχεύει να αφήσει ένα βαθύ «αποτύπωμα ψυχής» στους θεατές.

-Τι αποκομίσατε εσείς προσωπικά από την αναμέτρησή σας με αυτόν τον ρόλο;

Μέσα από κάθε ρόλο οι ηθοποιοί κάνουμε ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Αυτή η παράσταση με βοήθησε να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και να γίνω πιο σίγουρη για ορισμένα χαρακτηριστικά μου που απλώς πίστευα ότι είχα.

-Αναλάβατε εσείς η ίδια την παραγωγή, αποφεύγοντας τις «εύκολες» εμπορικές λύσεις. Γιατί πήρατε αυτό το ρίσκο;

Προσπάθησα, προσέγγισα δηλαδή κάθε άνθρωπο στη δουλειά μας για να την κάνουμε παρέα αυτή την παραγωγή και δεν βρήκα. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Λόγω αυτής της στάσης, πήρα την απόφαση να προχωρήσω μόνη μου, αναλαμβάνοντας όλο το ρίσκο. Εχω αναλάβει και το οικονομικό κόστος. Δηλαδή η παραγωγή είναι δική μου. Αποφάσισα ότι θα την κάνω ούτως ή άλλως… με κάθε τίμημα, Αυτή η επιλογή ήταν συνειδητή, καθώς η καλλιτεχνική μου φύση δεν συμβιβάζεται με εμπορικές λύσεις χωρίς βάθος. Εγώ δεν επιλέγω τα εύπεπτα και τα εύκολα. Δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον εκεί. Παρά το γεγονός ότι ένας ηθοποιός δεν είναι πάντα εξοικειωμένος με την οικονομική διαχείριση μιας θεατρικής παραγωγής, ένιωσα πως η υλοποίηση αυτής της παράστασης ήταν ένα χρέος που έπρεπε να εκπληρωθεί.

Πληροφορίες:

Παράσταση: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ώρα 21.00 Θέατρο «Πάνθεον» (τηλ. 2610 325778) Προπώληση: more.com και sτα ταμεία του θεάτρου.

