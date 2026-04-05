Θέρμο: Απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο Αγρινίου

Απόπειρα ληστείας σε μονοκατοικία το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου στο Θέρμο εξελίχθηκε σε ένοπλο επεισόδιο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί κατά την εισβολή τους στην οικία και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, χρησιμοποίησαν όπλα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., συμπεριλαμβανομένων κλιμακίων της ΟΠΚΕ, που διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη δύο υπόπτων, ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: Thermonews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



