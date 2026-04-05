Θέρμο: Απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο Αγρινίου

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Θέρμο μετά από απόπειρα ληστείας.

05 Απρ. 2026 11:57
Pelop News

Απόπειρα ληστείας σε μονοκατοικία το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου στο Θέρμο εξελίχθηκε σε ένοπλο επεισόδιο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί κατά την εισβολή τους στην οικία και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, χρησιμοποίησαν όπλα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., συμπεριλαμβανομένων κλιμακίων της ΟΠΚΕ, που διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη δύο υπόπτων, ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: Thermonews.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
