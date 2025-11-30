Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία – Έπεσαν χημικά

Ένταση στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου αυτή την ώρα έξω από τον Πλατύκαμπο. Οι αγρότες έκλεισαν με τα τρακτέρ τον δρόμο και η αστυνομία τους σταμάτησε για να μη βγουν στη εθνική. Άρχισαν να κουνάνε και να χτυπούν το περιπολικό που είχε αποκλείσει τον δρόμο. Πριν από λίγο έγινε χρήση χημικών σε Νίκαια και Πλατύκαμπο και μια προσαγωγή καθώς αγρότες έσπρωξαν περιπολικό και πήγε να βγει ένα τρακτέρ από το μπλόκο. Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του Ε65 και έχει αποκοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Λίγο νωρίτερα ξεκίνησαν τα τρακτέρ προς τον κόμβο της Νίκαιας, καθώς το ποτήρι φαίνεται πως ξεχείλισε για τον αγροτικό κόσμο.

Από σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βγαίνουν στους δρόμους με εκατοντάδες τρακτέρ, υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πριν από μία εβδομάδα στη Νίκαια της Λάρισας. Από σήμερα και έως τις 5 Δεκεμβρίου τα τρακτέρ θα εμφανιστούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με αποκλεισμούς σε λιμάνια και τελωνεία.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ανοίγουν ουσιαστικά τον κύκλο των κινητοποιήσεων, ζητώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και μήνες. Την ίδια στιγμή εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης της περασμένης Παρασκευής, καθώς πολλοί παραγωγοί στη Θεσσαλία θεωρούν ότι έλαβαν ελάχιστα χρήματα σε σχέση με όσα ανέμεναν, ενώ αρκετοί αγρότες επισημαίνουν ότι δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ή είδαν τα ποσά τους να «εξαφανίζονται» λόγω αυτόματων χρεώσεων από τον ΕΛΓΑ.

