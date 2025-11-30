Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία – Έπεσαν χημικά

Οι αγρότες έκλεισαν με τα τρακτέρ τον δρόμο και η αστυνομία τους σταμάτησε για να μη βγουν στη εθνική. Άρχισαν να κουνάνε και να χτυπούν το περιπολικό που είχε αποκλείσει τον δρόμο.

Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία - Έπεσαν χημικά
30 Νοέ. 2025 15:05
Pelop News

Ένταση στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου αυτή την ώρα έξω από τον Πλατύκαμπο. Οι αγρότες έκλεισαν με τα τρακτέρ τον δρόμο και η αστυνομία τους σταμάτησε για να μη βγουν στη εθνική. Άρχισαν να κουνάνε και να χτυπούν το περιπολικό που είχε αποκλείσει τον δρόμο. Πριν από λίγο έγινε χρήση χημικών σε Νίκαια και Πλατύκαμπο και μια προσαγωγή καθώς αγρότες έσπρωξαν περιπολικό και πήγε να βγει ένα τρακτέρ από το μπλόκο. Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του Ε65 και έχει αποκοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Λίγο νωρίτερα ξεκίνησαν τα τρακτέρ προς τον κόμβο της Νίκαιας, καθώς το ποτήρι φαίνεται πως ξεχείλισε για τον αγροτικό κόσμο.

Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία - Έπεσαν χημικά Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία - Έπεσαν χημικά Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία - Έπεσαν χημικά

Από σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βγαίνουν στους δρόμους με εκατοντάδες τρακτέρ, υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πριν από μία εβδομάδα στη Νίκαια της Λάρισας. Από σήμερα και έως τις 5 Δεκεμβρίου τα τρακτέρ θα εμφανιστούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με αποκλεισμούς σε λιμάνια και τελωνεία.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ανοίγουν ουσιαστικά τον κύκλο των κινητοποιήσεων, ζητώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και μήνες. Την ίδια στιγμή εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης της περασμένης Παρασκευής, καθώς πολλοί παραγωγοί στη Θεσσαλία θεωρούν ότι έλαβαν ελάχιστα χρήματα σε σχέση με όσα ανέμεναν, ενώ αρκετοί αγρότες επισημαίνουν ότι δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ή είδαν τα ποσά τους να «εξαφανίζονται» λόγω αυτόματων χρεώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:25 Λούτσα: Σοβαρή η κατάσταση της συντρόφου του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο
16:11 Μάχη Σιώρου: «Είναι δυνατόν να τους πειράζουν οι πινακίδες;»
15:55 Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε τέσσερα άτομα που βγήκαν από σήραγγες στη Ράφα
15:51 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο «Χ» η Παναχαϊκή, χάνει η Θύελλα
15:39 Ισπανία: 12χρονοι κέρδισαν ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών και τους είπαν «να πλύνουν πιάτα»
15:21 Επιστροφή ενοικίου – Πιερρακάκης: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για να την πάρετε ολόκληρη
15:07 Νέα πρόεδρος στον Δικηγορικός Σύλλογος Καλαβρύτων — Η Μαρία Σταυροπούλου αναδείχθηκε Πρόεδρος
15:05 Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία – Έπεσαν χημικά
14:47 11 απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου
14:31 Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού ΦΩΤΟ
14:19 Κωνσταντίνος Τασούλας από την Πάτρα: «Μέσα απο τον ορυμαγδό της εποχής ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει τις προκλήσεις»
14:13 Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας
14:00 Πατρινέλα: Αναζητώντας στο Κάστρο της Πάτρας το στοιχειό της πόλης
13:51 Στις κάλπες οι 46.878 δικηγόροι των 63 Δικηγορικών Συλλόγων
13:39 Πένθος στην Πάτρα για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
13:27 Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό
13:14 Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι – Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ