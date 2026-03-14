Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις μετά τη ρύπανση στο λιμάνι από πλοίο με σημαία Λιβερίας

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού για τη θαλάσσια ρύπανση που διαπιστώθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον πλοίαρχο και τον α’ μηχανικό πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το Λιμενικό Σώμα, η ρύπανση κάλυπτε θαλάσσια έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων και αποτελούνταν από άγνωστο αφρώδες υλικό, με ελαφρά οσμή και εμφανή συσσωματώματα. Από την έρευνα της Λιμενικής Αρχής προέκυψε ότι το περιστατικό συνδέεται με το συγκεκριμένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης και στο σημείο ποντίστηκε φράγμα, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του υλικού. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

