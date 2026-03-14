Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις μετά τη ρύπανση στο λιμάνι από πλοίο με σημαία Λιβερίας

Δύο συλλήψεις έγιναν για το περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τις λιμενικές Αρχές να περνούν χειροπέδες στον πλοίαρχο και τον α’ μηχανικό πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας. Στο σημείο ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης και αναπτύχθηκε πλωτό φράγμα.

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις μετά τη ρύπανση στο λιμάνι από πλοίο με σημαία Λιβερίας
14 Μαρ. 2026 17:24
Pelop News

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού για τη θαλάσσια ρύπανση που διαπιστώθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον πλοίαρχο και τον α’ μηχανικό πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το Λιμενικό Σώμα, η ρύπανση κάλυπτε θαλάσσια έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων και αποτελούνταν από άγνωστο αφρώδες υλικό, με ελαφρά οσμή και εμφανή συσσωματώματα. Από την έρευνα της Λιμενικής Αρχής προέκυψε ότι το περιστατικό συνδέεται με το συγκεκριμένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης και στο σημείο ποντίστηκε φράγμα, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του υλικού. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ