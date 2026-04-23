Θεσσαλονίκη: Με το σήμα της ΕΛΑΣ πουλούσε παράνομα συναγερμούς

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 58χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να πουλούσε παράνομα συστήματα συναγερμού και να χρησιμοποιούσε παραπλανητικά το σήμα της ΕΛΑΣ για να ενισχύσει την αξιοπιστία της επιχείρησής του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες και οδήγησε σε έλεγχο μέσα στην επιχείρησή του.

23 Απρ. 2026 11:40
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έρευνα γύρω από τη λειτουργία επιχείρησης που δραστηριοποιούνταν στην πώληση συναγερμών και άλλων συστημάτων ασφαλείας χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στον χώρο της επιχείρησής του, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εμπορευόταν προϊόντα ασφαλείας χωρίς να διαθέτει ούτε την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας εταιρείας ΙΕΠΥΑ, δηλαδή Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, ούτε και προσωπική άδεια εργασίας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Καταγγελίες για παραπλανητική χρήση του σήματος της ΕΛΑΣ

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από καταγγελίες που έφτασαν στις αρχές και ανέφεραν ότι ο 58χρονος χρησιμοποιούσε το σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας με τρόπο παραπλανητικό, επιχειρώντας να προσελκύσει πελάτες και να προσδώσει κύρος στην επιχείρησή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον ιστότοπο της επιχείρησης είχε αναρτηθεί το λογότυπο της ΕΛΑΣ, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα προϊόντα που διέθετε συνδέονταν με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας ή με κάποια μορφή επίσημης επιβεβαίωσης.

Πώς φέρεται να έπειθε τους πελάτες

Μέσω αυτής της προβολής, ο 58χρονος φέρεται να επιχειρούσε να διαφημίσει τα συστήματα ασφαλείας που πουλούσε ως ιδιαίτερα αξιόπιστα και ανώτερα σε σχέση με άλλα της αγοράς. Το στοιχείο αυτό μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς κρίθηκε ότι η χρήση του σήματος της ΕΛΑΣ μπορούσε να λειτουργήσει παραπλανητικά απέναντι στους καταναλωτές.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από τον έλεγχο της αγοράς συστημάτων ασφαλείας και την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο λειτουργούν με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ