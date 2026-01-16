Θεσσαλονίκη: Ο Τσίπρας παρουσιάζει αύριο το βιβλίο του και η Αστυνομία απαγορεύει τις συγκεντρώσεις!

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι απαγορεύει για αύριο Σάββατο (17/01/2026) τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και πορείες, τόσο στον άξονα της Αριστοτέλους όσο και σχεδόν σε όλο το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, εν όψει της προγραμματισμένης παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, στις 12:00, στο «Ολύμπιον».

Αυτόματα η αφαίρεση διπλώματος και από το Gov.gr Wallet

Σύμφωνα με τη voria.gr, η εθνικιστική οργάνωση «Ενωμένοι Μακεδόνες» είχε προαναγγείλει μέσω διαδικτύου συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αύριο στις 11:30 απέναντι από το Ολύμπιον λόγω της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίον, σε βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζουν «προδότη της Μακεδονίας και ανεπιθύμητο στην πόλη». Ταυτόχρονα, για τις 12:00 αύριο είχε προγραμματιστεί και συγκέντρωση-πορεία αλληλεγγύης από οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης προς τους αγρότες, στο άγαλμα Βενιζέλου.

Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις κι οι πορείες

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν προγραμματιστεί για την 17-01-2026 και ώρες 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους, καθώς και κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση – πορεία από την 08:00 ώρα έως την 20:00 ώρα της 17-01-2026 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας).

Όπως εξηγεί η ΕΛΑΣ, η απόφαση ελήφθη διότι «ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



