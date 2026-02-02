Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Μενεμένη

Με σκυμμένα τα κεφάλια και υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Μενεμένη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τα ίχνη των θυμάτων είχαν χαθεί σε διαφορετικούς χρόνους, της 47χρονης από τον Οκτώβριο του 2024 και της 43χρονης από τον Ιούλιο του 2025.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ο 52χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 47χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέδειξε τον συγκατηγορούμενό του ως το άτομο που τη βίασε, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι της έφραξε το στόμα. Οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι στη συνέχεια πέταξαν τη σορό της γυναίκας στα σκουπίδια.

Αναφορικά με την υπόθεση της 43χρονης, ο 52χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο θάνατός της επήλθε έπειτα από χρήση ναρκωτικών χαπιών και ότι άφησαν τη σορό της στο δώμα της πολυκατοικίας, καθώς –όπως ισχυρίστηκαν– δεν είχαν πού να την μεταφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να τηρήσουν την ίδια στάση και κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



