Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Μενεμένη

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκονται οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, που κατηγορούνται για δύο ανθρωποκτονίες γυναικών στη Θεσσαλονίκη, με τις απολογίες τους να αναμένονται εντός της ημέρας.

02 Φεβ. 2026 13:18
Pelop News

Με σκυμμένα τα κεφάλια και υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Μενεμένη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τα ίχνη των θυμάτων είχαν χαθεί σε διαφορετικούς χρόνους, της 47χρονης από τον Οκτώβριο του 2024 και της 43χρονης από τον Ιούλιο του 2025.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ο 52χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 47χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέδειξε τον συγκατηγορούμενό του ως το άτομο που τη βίασε, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι της έφραξε το στόμα. Οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι στη συνέχεια πέταξαν τη σορό της γυναίκας στα σκουπίδια.

Αναφορικά με την υπόθεση της 43χρονης, ο 52χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο θάνατός της επήλθε έπειτα από χρήση ναρκωτικών χαπιών και ότι άφησαν τη σορό της στο δώμα της πολυκατοικίας, καθώς –όπως ισχυρίστηκαν– δεν είχαν πού να την μεταφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να τηρήσουν την ίδια στάση και κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

