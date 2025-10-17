Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα, ενός ανθρώπου που σημάδεψε με τη φωνή και την παρουσία του τη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Ο εκλιπών νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρά τη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και όσους τον γνώριζαν.

Ο Γιάννης Πανίτσας υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της πατραϊκής διασκέδασης, με παρουσία που εκτεινόταν πέρα από τα σύνορα της πόλης. Για δεκαετίες, πρωταγωνιστούσε στις πίστες γνωστών νυχτερινών κέντρων, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές σε όσους αγαπούσαν το λαϊκό τραγούδι.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην τοπική μουσική σκηνή, αλλά και στην πατραϊκή κοινωνία, που τον αγάπησε όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για τον καλοσυνάτο και προσιτό χαρακτήρα του.

Τον Αύγουστο του 2023, είχε φύγει από τη ζωή και η αγαπημένη του μητέρα Ελένη, γεγονός που του είχε στοιχίσει.

Φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον «δικό τους Γιάννη» με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οδύνη τους για το τέλος μιας πορείας γεμάτης μουσική, πάθος και ανθρωπιά.

