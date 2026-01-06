Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο: Έφυγε σε ηλικία 81 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Το 2026 ξεκίνησε με θλίψη για τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 81 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω Instagram ο ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, προκαλώντας συγκίνηση σε συναδέλφους και θαυμαστές.

«Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε από τον φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη ότι η αγαπημένη συνάδελφος και φίλη μας, που πρόσφερε στο θέατρο και τον κινηματογράφο την τέχνη, τη δροσιά και την ομορφιά της, δεν είναι πια μαζί μας. Το πέρασμά της αφήνει μόνο θετικά μηνύματα για την προσήλωση και την ευγένειά της», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 και υπήρξε σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Τζώρτζη, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη, την Ευγενία. Σε συνεντεύξεις της είχε τονίσει την ικανοποίησή της που η κόρη της δεν ακολούθησε το επάγγελμα της ηθοποιού, αλλά παρακολουθεί με χαρά τις ταινίες και την πορεία της μητέρας της.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Τόνια Καζιάνη πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» με τον Τόλη Βοσκόπουλο και τον «Επαναστάτης ποπολάρος» με τον Κώστα Πρέκα. Επίσης, συμμετείχε σε ταινίες όπως «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται», «Ο μάγκας με το τρίκυκλο» και «Ο κουρδιστός εραστής».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, μαζί με τον Γιώργο Τζώρτζη δημιούργησαν τον δικό τους θίασο, παρουσιάζοντας σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου. Η τελευταία της τηλεοπτική συμμετοχή ήταν στη σειρά «Τυφλόμυγα» του ΑΝΤ1 το 2007.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



