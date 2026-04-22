Θωρακίζει παραλίες η Δ. Αχαΐα: Δέκα πύργοι και πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη

Ετοιμος είναι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας να υποδεχθεί τους λουόμενους τη θερινή περίοδο, καθώς έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τον διαγωνισμό που απαιτείται για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών.

Ο διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί και, σε σχέση με πέρυσι, προβλέπεται ένας επιπλέον πύργος. Συγκεκριμένα, αντί για εννέα, φέτος θα λειτουργήσουν δέκα ναυαγοσωστικοί πύργοι, με τον πρόσθετο πύργο να αφορά την παραλία της Λακκόπετρας, η οποία παρουσιάζει υψηλή επισκεψιμότητα κάθε καλοκαίρι και για αυτό αποφασίστηκε να υπάρχει ενίσχυση της κάλυψης στην ευρύτερη περιοχή.

Με βάση τον διαγωνισμό οι πύργοι θα τοποθετηθούν στις εξής παραλίες, ενώ, βάσει του νόμου, το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00:

⦁ Λακκόπετρα: Ενας πύργος στο ξενοδοχείο «Ιονική Ακτή», καλύπτοντας μήκος 390 μέτρων.

⦁ Λακκόπετρα: Ενας πύργος δεξιά από το ξενοδοχείο «Grecotel», καλύπτοντας μήκος 330 μέτρων.

⦁ Λακκόπετρα: Ενας πύργος στην παραλία Γκρινίτσα, καλύπτοντας μήκος 390 μέτρων.

⦁ Λακκόπετρα: Ενας πύργος στην παραλία Μαύρη Μύτη, καλύπτοντας μήκος 400 μέτρων.

⦁ Καλογριά: Τρεις πύργοι κατά μήκος της παραλίας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της ακτής.

⦁ Αλισσός: Από το κατάστημα Tree Bar έως δυτικά, στον οικισμό Κάτω Αλισσός.

⦁ Γιαννισκάρι: Κάλυψη ολόκληρου του μήκους της παραλίας σε έκταση 400 μέτρων.

⦁ Νιφορέικα: Ενας πύργος στο ξενοδοχείο «Niforeika Beach», καλύπτοντας μήκος 400 μέτρων.

Επιπλέον, προβλέπονται δύο χειριστές σκαφών και δύο ναυαγοσώστες–μέλη των πληρωμάτων, σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020, για την κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών και ένας εξ αυτών, θα καλύπτει την περιοχή της Καλογριάς. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 13 Απριλίου και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών, με αποτέλεσμα να θεωρείται θέμα χρόνου η ανάδειξη του αναδόχου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 214.704,03 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη μελέτη που προβλέπει τον καθαρισμό των παραλιών της περιοχής, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Μαΐου.

Η δημοτική αρχή επιδιώκει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουρισμό, αξιοποιώντας ως βασικό πλεονέκτημα τις εξαιρετικές παραλίες της περιοχής. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι ακτές να αναδειχθούν περαιτέρω, αλλά και να είναι ασφαλείς για τους λουόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τη Δυτική Αχαΐα, δεν εκδόθηκε νέα προκήρυξη από τον Δήμο Πατρέων για τις δικές του παραλίες. Ο λόγος είναι ότι, με τον περυσινό διαγωνισμό, ο ανάδοχος που ανέλαβε τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών είχε υπογράψει τριετή σύμβαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



