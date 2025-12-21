Τι αποφάσισαν οι αγρότες στην Νίκαια: Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς από Τρίτη

Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των αγροτών στην Νίκαια

Τι αποφάσισαν οι αγρότες στην Νίκαια: Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς από Τρίτη
21 Δεκ. 2025 13:50
Pelop News

Οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας καθόρισαν τις επόμενες δράσεις τους κατά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Διαβάστε επίσης: Αγρότες – Δυτική Ελλάδα: Ενεργοί στα μπλόκα και τις γιορτές, οι σημερινές κινητοποιήσεις, συμβολικός αποκλεισμός στα Καλάβρυτα

Συγκεκριμένα, αύριο Δευτέρα στις 11:30 το πρωί, θα ξεκινήσουν από το μπλόκο και θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων Τεμπών για τη διέλευση φορτηγών οχημάτων, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους. Ελεύθερη θα είναι η κυκλοφορία για Ι.Χ. αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, εκτός από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) που παραμένει ανοιχτή, θα παραχωρηθεί επιπλέον μία λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (Ι.Χ. και λεωφορεία). Τα φορτηγά θα κατευθύνονται αποκλειστικά μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι ενέργειες αυτές συνδυάζουν τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους με τη διευκόλυνση των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:27 Όλυμπος: Εντοπίστηκε ο Μολδαβός ορειβάτης πάνω από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα
14:18 Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ΒΙΝΤΕΟ
14:11 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μια κραυγή επιβίωσης πίσω από τους αποκλεισμούς
14:08 Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τον Σπάρτακο
14:00 Πανεπιστήμιο Πάτρας: Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε Ινδές
13:50 Τι αποφάσισαν οι αγρότες στην Νίκαια: Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς από Τρίτη
13:47 Και φέτος στον Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας ο Χαράλαμπος Πιτσώλης
13:44 Αχαϊκή: «Καταδικάζουμε τη βία, θα τιμωρηθούν παίκτες μας»
13:42 Πρωταθλήτρια Ελλάδας η Αντ. Γιαννακόπουλου της Παναχαϊκής
13:41 Κηφισιά: Σύλληψη δύο ανδρών με βαρύ παρελθόν για ένοπλη ληστεία 180.000 ευρώ
13:35 Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις Πελετίδη σε ιδρύματα για ευχές
13:25 Ποιο δώρο Χριστουγέννων ταιριάζει σε κάθε ζώδιο
13:15 Ο Προμηθέας νίκησε τους Rising Stars Νότου – Φωτογραφίες
13:08 Λειψυδρία στην Αττική: Τα μέτρα της ΕΥΔΑΠ για το επόμενο διάστημα
12:58 Αγρίνιο: Αυτοκτονία 46χρονου άνδρα
12:50 Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζεται τριμερής συνάντηση με ΗΠΑ και Ουκρανία
12:43 Απίστευτο: Rave party ηλεκτρονικής μουσικής στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι! ΦΩΤΟ
12:34 Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ξενοφών Ζηκίδης
12:30 Μάγνης: Περί ποδοσφαίρου, γυναικών και άλλων δαιμονίων
12:26 Διάσωση 212 αλλοδαπών και σύλληψη διακινητή σε νέες επιχειρήσεις νότια της Κρήτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ