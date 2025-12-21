Τι αποφάσισαν οι αγρότες στην Νίκαια: Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς από Τρίτη

Οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας καθόρισαν τις επόμενες δράσεις τους κατά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Διαβάστε επίσης: Αγρότες – Δυτική Ελλάδα: Ενεργοί στα μπλόκα και τις γιορτές, οι σημερινές κινητοποιήσεις, συμβολικός αποκλεισμός στα Καλάβρυτα

Συγκεκριμένα, αύριο Δευτέρα στις 11:30 το πρωί, θα ξεκινήσουν από το μπλόκο και θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων Τεμπών για τη διέλευση φορτηγών οχημάτων, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους. Ελεύθερη θα είναι η κυκλοφορία για Ι.Χ. αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, εκτός από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) που παραμένει ανοιχτή, θα παραχωρηθεί επιπλέον μία λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (Ι.Χ. και λεωφορεία). Τα φορτηγά θα κατευθύνονται αποκλειστικά μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι ενέργειες αυτές συνδυάζουν τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους με τη διευκόλυνση των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



