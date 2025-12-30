Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»

Όπως είπε, έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή και τα χρήματά της για τη δημιουργία του ¨Σπιτιού του Ηθοποιού”

Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»
30 Δεκ. 2025 20:35
Pelop News

Το παράπονό της προς συναδέλφους της εξέφρασε η Άννα Φόνσου, τονίζοντας πως πολλοί από αυτούς δεν έχουν επισκεφτεί  το «Σπίτι του Ηθοποιού». Όπως είπε, έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή και τα χρήματά της για τη δημιουργία του.

Ερωτηθείσα για το πια είναι τα όνειρά της για το «Σπίτι του Ηθοποιού», η Άννα Φόνσου είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου: «Ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Γι’ αυτό βγάλαμε ένα λεύκωμα αφιερωμένο στον Διονύση Σαββόπουλο και στην οικογένειά του. Αυτό το λεύκωμα είναι το μόνο εισόδημα που έχουμε. Παλιά είχαμε ένα εξαώροφο, τώρα πλέον έχουμε δύο. Είναι αφιερωμένο στους Έλληνες ηθοποιούς αυτό το σπίτι».

Στη συνέχεια των δηλώσεών της, εκμυστηρεύτηκε ότι την πικραίνει το γεγονός πως συνάδελφοί της δεν έχουν επισκεφτεί το «Σπίτι του Ηθοποιού». «Το παράπονό μου είναι ότι κάναμε το “Σπίτι του Ηθοποιού”, έδωσα τη ζωή μου όλη και τα λεφτά μου, και υπάρχουν ηθοποιοί που δεν έχουν έρθει να το δουν. Η ευχή μου είναι να βρουν οι πολιτικοί λύση για τη χώρα», μοιράστηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Αγοραστές από 110 χώρες προσελκύει το Ελληνικό
21:00 Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο
20:55 Η Ρωσία μεταφέρει πυραύλους μετά την φερόμενή επίθεση στον Πούτιν
20:50 Ολλανδία: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επίθεση
20:44 Χαμόγελα και ευχές στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Παναιγιάλειου
20:38 Η ποινή της ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Ατρόμητος – Αχαϊκή
20:35 Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»
20:26 Tο μήνυμα της Γκιλφόιλ για το 2026, τι είπε για την Ελλάδα
20:17 Περιστέρι: Βασιλόπιτα για το Γκίνες, ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
20:08 Επίσημη η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ
20:00 Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ
19:51 Στοκχόλμη: Ατύχημα με λεωφορείο, 17 τραυματίες
19:44 Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο
19:34 Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»
19:25 Γεωργιάδης: «Κλείνουμε την χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ»
19:17 Νέες κλήσεις πατρινών για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Κ18
19:08 Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα με ριφιφί-Δείτε το ποσό που «πέταξε» ΒΙΝΤΕΟ
19:00 H αιτία που ο Τραμπ πολεμά την Ευρώπη
18:53 Επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα, αλλά λείπουν οι σκιέρ
18:45 Κινήσεις η Παναχαϊκή με αίσθηση «what if…»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ