Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»

Το παράπονό της προς συναδέλφους της εξέφρασε η Άννα Φόνσου, τονίζοντας πως πολλοί από αυτούς δεν έχουν επισκεφτεί το «Σπίτι του Ηθοποιού». Όπως είπε, έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή και τα χρήματά της για τη δημιουργία του.

Ερωτηθείσα για το πια είναι τα όνειρά της για το «Σπίτι του Ηθοποιού», η Άννα Φόνσου είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου: «Ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Γι’ αυτό βγάλαμε ένα λεύκωμα αφιερωμένο στον Διονύση Σαββόπουλο και στην οικογένειά του. Αυτό το λεύκωμα είναι το μόνο εισόδημα που έχουμε. Παλιά είχαμε ένα εξαώροφο, τώρα πλέον έχουμε δύο. Είναι αφιερωμένο στους Έλληνες ηθοποιούς αυτό το σπίτι».

Στη συνέχεια των δηλώσεών της, εκμυστηρεύτηκε ότι την πικραίνει το γεγονός πως συνάδελφοί της δεν έχουν επισκεφτεί το «Σπίτι του Ηθοποιού». «Το παράπονό μου είναι ότι κάναμε το “Σπίτι του Ηθοποιού”, έδωσα τη ζωή μου όλη και τα λεφτά μου, και υπάρχουν ηθοποιοί που δεν έχουν έρθει να το δουν. Η ευχή μου είναι να βρουν οι πολιτικοί λύση για τη χώρα», μοιράστηκε.

