Τι δηλώνει ο διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για το black out στο FIR Αθηνών
08 Ιαν. 2026 9:06
Pelop News

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, διευκρίνισε ότι το εκτεταμένο «black out» στο FIR Αθηνών οφείλεται σε τεχνική αστοχία του τηλεπικοινωνιακού συστήματος και όχι σε παρεμβολές ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, ο κ. Μπλέτσας τόνισε: «Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι το πώς έγινε». Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών συνεχίζεται, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από τηλεχειρισμούς πομπών στα κέντρα εκπομπής που χρησιμοποιούνται για τη φωνητική επικοινωνία εδάφους – αέρος. Σύμφωνα με τον διοικητή, μεγάλος αριθμός πομπών παρέμεινε ανοιχτός – κάποιοι χωρίς ήχο, άλλοι εκπέμποντας βόμβο ή ευρυζωνικό θόρυβο – με αποτέλεσμα την κατάληψη των συχνοτήτων και την πρόκληση «άρνησης υπηρεσίας» (denial of service). Όταν πολλοί πομποί εκπέμπουν συνεχώς στην ίδια συχνότητα, αυτή καθίσταται μη χρησιμοποιήσιμη, εξήγησε, ενώ διευκρίνισε ότι το εφεδρικό σύστημα δεν μπορούσε να λειτουργήσει λόγω της πλήρους κατάληψης του φάσματος, καθώς δεν υφίσταται παράλληλο φάσμα.

Ο κ. Μπλέτσας απέρριψε κατηγορηματικά σενάρια εξωτερικών παρεμβολών ή δολιοφθοράς, χαρακτηρίζοντας την αρχική ανακοίνωση της ΥΠΑ «κακοδιατυπωμένη». «Πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί: δεν υπήρξαν παρεμβολές. Οι ίδιοι οι πομποί του συστήματος κατέλαβαν το φάσμα», δήλωσε. Τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, αλλά όπως σημείωσε, «τα σενάρια όσο περνούν οι μέρες μειώνονται» και ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο τεχνικό λάθος.

Σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων, ο διοικητής ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος. «Τέθηκε θέμα μεγάλης ταλαιπωρίας των επιβατών, με ακυρώσεις πτήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας», ανέφερε, απορρίπτοντας δημοσιεύματα περί «τυφλών πτήσεων» ως ανυπόστατα. «Κουφά μπορεί να πέταξαν για λίγο τα αεροπλάνα, τυφλά όχι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η διερεύνηση συνεχίζεται από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η οποία συλλέγει επιπλέον στοιχεία. Για λόγους ταχύτητας και πληρότητας συγκροτήθηκε νέα Επιτροπή αντί του ΕΟΔΑΣΑΜΜ, καθώς εμπλέκονται πολλοί φορείς. Ο κ. Μπλέτσας υπογράμμισε ότι παρόμοιες αστοχίες έχουν συμβεί και σε μεγαλύτερα FIR διεθνώς και ότι «όλα τα συστήματα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν». Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι η ανθεκτικότητα των συστημάτων και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, καθώς η πλήρης αποφυγή βλαβών είναι αδύνατη, ιδίως όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα των συστημάτων.


