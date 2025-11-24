Τι είπαν στο τηλέφωνο ο Ντόλαλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ;

Ο πρόεδρος της Κίνας τόνισε ότι η επιτυχημένη συνάντηση που πραγματοποίησαν οι δύο ηγέτες τον περασμένο μήνα στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας

24 Νοέ. 2025 17:23
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα (24/11/2025) τηλεφωνική επικοινωνία ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με την κρατική κινεζική ειδησεογραφική υπηρεσία Xinhua. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά τους στο ζήτημα της Ταϊβάν, με τον Κινέζο πρόεδρο να επισημαίνει την αξία – για τη χώρα του – επιστροφής.

Ο πρόεδρος της Κίνας τόνισε ότι η επιτυχημένη συνάντηση που πραγματοποίησαν οι δύο ηγέτες τον περασμένο μήνα στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας οδήγησε σε σημαντικές συγκλίσεις, οι οποίες έδωσαν νέα ώθηση στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα ένα θετικό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα. Όπως υπογράμμισε ο Σι, από τη συνάντηση εκείνη και μετά, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν γενικά σταθερές και βελτιωμένες.

«Η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση βλάπτει και τις δύο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σι, προσθέτοντας ότι η «αμοιβαία πρόοδος και κοινή ευημερία» μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι μια απτή πραγματικότητα. Τόνισε, ακόμα, ότι οι δύο πλευρές πρέπει να διατηρήσουν τη θετική δυναμική, να παραμείνουν προσηλωμένες στη σωστή κατεύθυνση, να διαφυλάξουν τη σχέση τους με βάση την ισότητα, τον σεβασμό και το αμοιβαίο όφελος, να διευρύνουν τις περιοχές συνεργασίας, να περιορίσουν τα σημεία διαφωνίας και να επιδιώξουν περαιτέρω θετικά αποτελέσματα.

Ο Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε τη σταθερή θέση του Πεκίνου στο ζήτημα της Ταϊβάν, επισημαίνοντας ότι η επιστροφή της στην Κίνα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης. Υπενθύμισε ότι Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν μαζί κατά του φασισμού και του μιλιταρισμού και τώρα θα πρέπει να συνεργαστούν για να διαφυλάξουν τα επιτεύγματα της νίκης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «ένας σπουδαίος ηγέτης». Ανέφερε ότι η συνάντησή τους στη Μπουσάν έγινε σε θετικό κλίμα και ότι συμφωνεί πλήρως με τις θέσεις του Σι για τις διμερείς σχέσεις, σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές υλοποιούν το σύνολο των σημαντικών συμφωνιών που επιτεύχθηκαν εκεί. Τόνισε επίσης ότι η Κίνα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πως οι ΗΠΑ κατανοούν τη σημασία του ζητήματος της Ταϊβάν για το Πεκίνο.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την κρίση στην Ουκρανία. Ο Σι Τζινπίνγκ επεσήμανε ότι η Κίνα στηρίζει κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην ειρήνη και εξέφρασε την ελπίδα ότι όλες οι πλευρές θα συνεχίσουν να περιορίζουν τις διαφορές τους για να καταλήξουν το συντομότερο δυνατό σε μια δίκαιη, διαρκή και δεσμευτική ειρηνευτική συμφωνία.

