Τι ισχύει τελικά με τις χρεώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς – Η θέση των τραπεζών

Νέα συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των πολιτών για την τήρηση καταθετικών λογαριασμών, μετά την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, προς τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στην παρέμβασή της, η βουλευτής εκφράζει ανησυχία ότι μέσω ειδικών τραπεζικών πακέτων διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο πλαίσιο, στο οποίο ακόμη και η διατήρηση ενός λογαριασμού όπου καταβάλλονται μισθοί ή συντάξεις ενδέχεται να συνδέεται με κόστος. Όπως αναφέρει, οι χρεώσεις αυτές μπορεί να φαίνονται περιορισμένες σε ατομικό επίπεδο, ωστόσο σε μαζική κλίμακα δημιουργούν μια σταθερή πηγή εσόδων για τις τράπεζες.

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι τράπεζες παρουσιάζουν ως πρόσθετες παροχές υπηρεσίες που, βάσει νόμου, οφείλουν ήδη να παρέχουν χωρίς επιβάρυνση, θέτοντας έτσι ζήτημα παραπλανητικής εικόνας προς τους πελάτες.

Η απάντηση των τραπεζών

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες που τοποθετήθηκαν δημόσια, μεταξύ αυτών η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, ξεκαθαρίζουν ότι οι βασικοί τραπεζικοί λογαριασμοί παραμένουν δωρεάν και ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική χρέωση για την απλή τήρησή τους.

Όπως τονίζουν, τα πακέτα συναλλαγών που προσφέρονται στους πελάτες έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αν θα τα ενεργοποιήσει, ενώ διατηρεί και τη δυνατότητα να τα διακόψει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η ύπαρξη του λογαριασμού του.

Οι τράπεζες σημειώνουν ότι τα πακέτα αυτά σχεδιάστηκαν ώστε να συγκεντρώνουν καθημερινές υπηρεσίες σε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, προσφέροντας προβλεψιμότητα στις χρεώσεις και πρόσθετες διευκολύνσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται συνήθως κάρτες, ανανεώσεις, βασικές συναλλαγές, προγράμματα επιβράβευσης και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Ποιοι απαλλάσσονται από χρεώσεις

Σύμφωνα με τα ίδια τραπεζικά στελέχη, υπάρχει ειδική μέριμνα για ορισμένες κατηγορίες πελατών. Σε αρκετές περιπτώσεις, μισθοδοτούμενοι, συνταξιούχοι, δικαιούχοι επιδομάτων αλλά και πελάτες με αυξημένα υπόλοιπα είτε απαλλάσσονται πλήρως από χρεώσεις είτε αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν πακέτα υπηρεσιών.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές διευκολύνσεις και για κατοίκους απομακρυσμένων ή νησιωτικών περιοχών, ενώ οι τράπεζες υπογραμμίζουν ότι το πλαίσιο λειτουργίας τους βασίζεται στη διαφάνεια, στην ελευθερία επιλογής και στην προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Τι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει το δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών, στο πλαίσιο της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι λογαριασμοί είναι υποχρεωτικά δωρεάν. Οι χρεώσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά και από τράπεζα σε τράπεζα.

Η γενική εικόνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές τείνουν να έχουν χαμηλότερες ή και μηδενικές χρεώσεις, ενώ οι υπηρεσίες με φυσική παρουσία στο κατάστημα επιβαρύνουν περισσότερο τον πελάτη.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε δωρεάν λογαριασμούς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις είτε πακέτα με μηνιαία συνδρομή. Το πιο συνηθισμένο μοντέλο προβλέπει χρέωση περίπου 2 έως 10 ευρώ τον μήνα.

Ενδεικτικά, στην Κύπρο συναντώνται σε πολλές περιπτώσεις ετήσιες χρεώσεις της τάξης των 40 έως 60 ευρώ, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις για βασικούς ή ψηφιακούς λογαριασμούς. Στη Γαλλία, οι παραδοσιακές τράπεζες επιβάλλουν συνήθως κόστος 1 έως 3 ευρώ μηνιαίως, σε αντίθεση με αρκετές online τράπεζες που δεν χρεώνουν. Στη Γερμανία, οι λογαριασμοί με πλήρεις υπηρεσίες κοστίζουν συχνά 5 έως 10 ευρώ τον μήνα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι τράπεζες, η τήρηση βασικού λογαριασμού δεν χρεώνεται, ενώ οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση συνδέεται με προαιρετικές υπηρεσίες και όχι με υποχρεωτική πληρωμή για την απλή διατήρηση του λογαριασμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



