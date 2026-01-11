Τι να αποφεύγετε πριν τον ύπνο: 7 τρόφιμα και ροφήματα που επηρεάζουν τον ύπνο σας

Ο καλός ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες που κοιμόμαστε, αλλά και από τις επιλογές μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, και κυρίως τις τελευταίες ώρες πριν πέσουμε στο κρεβάτι. Ορισμένα τρόφιμα και ροφήματα μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο, προκαλώντας δυσφορία, εγρήγορση ή διακοπές στον κύκλο ύπνου. Ακολουθούν επτά από τα πιο κοινά που καλό είναι να αποφεύγονται.

1. Καφές

Η καφεΐνη διεγείρει το νευρικό σύστημα και αυξάνει την εγρήγορση, γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται η κατανάλωση καφέ μετά τις 4–5 το απόγευμα. Για όσους θέλουν ένα απογευματινό ρόφημα, ο ντεκαφεϊνέ καφές είναι η καλύτερη επιλογή.

2. Σοκολάτα

Η σοκολάτα περιέχει καφεΐνη και θεοβρωμίνη, ουσίες που διεγείρουν τον οργανισμό. Ακόμα και μικρές ποσότητες μπορεί να δυσκολέψουν την έλευση του ύπνου, γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται τις βραδινές ώρες, ειδικά στα παιδιά.

3. Καυτερά φαγητά

Τα πικάντικα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν καούρες, ερεθισμό στο στομάχι και δυσφορία, διαταράσσοντας την άνεση και την ποιότητα του ύπνου.

4. Τηγανητά

Τα πολύ λιπαρά φαγητά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να χωνευτούν. Η κατανάλωσή τους πριν τον ύπνο συχνά προκαλεί φούσκωμα και διακοπές στον ύπνο.

5. Αλκοόλ

Παρά την εντύπωση ότι βοηθά στον ύπνο, το αλκοόλ διαταράσσει τα στάδια του ύπνου και μειώνει την ποιότητά του, προκαλώντας ανήσυχο ύπνο και αυξημένους παλμούς.

6. Υπερβολικό νερό

Η υπερβολική κατανάλωση νερού πριν τον ύπνο μπορεί να οδηγήσει σε συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα και διακοπές του ύπνου. Καλό είναι η ενυδάτωση να γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

7. Προ-προπονητικά συμπληρώματα

Πολλά προ-προπονητικά συμπληρώματα περιέχουν καφεΐνη και διεγερτικές ουσίες, που δεν πρέπει να καταναλώνονται πριν τον ύπνο. Αντίθετα, τα συμπληρώματα αποκατάστασης που δεν περιέχουν διεγερτικά μπορούν να ληφθούν το βράδυ.

Η σωστή επιλογή τροφίμων και ροφημάτων τις ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου, προσφέροντας περισσότερη ενέργεια και ευεξία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

