Τι πραγματικά προστατεύει την καρδιά; Ο ρόλος της HDL χοληστερόλης

Η χρόνια φλεγμονή αποτελεί βασικό μηχανισμό που συνδέεται με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων. Επιστημονικές αναλύσεις αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της διατροφής στη ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ «καλής» HDL και «κακής» LDL χοληστερόλης.

Η χοληστερόλη θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι εξ ολοκλήρου επιβαρυντική για τον οργανισμό. Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο The Conversation ο Ιωάννης Ζαμπετάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Limerick, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι χοληστερόλης με διαφορετική επίδραση στην υγεία.

Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL), γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη, μπορεί να συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών, σχηματίζοντας λιπώδεις πλάκες. Με την πάροδο του χρόνου, οι πλάκες αυτές προκαλούν στένωση των αγγείων, επηρεάζοντας τη ροή του αίματος και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αντίθετα, η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL), η αποκαλούμενη «καλή» χοληστερόλη, συμβάλλει στην απομάκρυνση της περίσσειας LDL από τους ιστούς και τις αρτηρίες, μεταφέροντάς την στο ήπαρ για αποβολή. Παράλληλα, φαίνεται να ασκεί προστατευτική δράση στα αγγειακά τοιχώματα.

Γιατί είναι σημαντική η αναλογία LDL – HDL

Οι ειδικοί δεν επικεντρώνονται πλέον αποκλειστικά στα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης, αλλά εξετάζουν με αυξανόμενο ενδιαφέρον την αναλογία LDL προς HDL. Μια υψηλότερη παρουσία HDL σε σχέση με την LDL συνδέεται με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αντίθετα, όταν η LDL υπερισχύει, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Η βελτίωση αυτής της ισορροπίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

✔ τακτικής άσκησης

✔ διακοπής καπνίσματος

✔ διατήρησης υγιούς σωματικού βάρους

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η διατροφή.

