Τι πραγματικά προστατεύει την καρδιά; Ο ρόλος της HDL χοληστερόλης

Η χοληστερόλη θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι εξ ολοκλήρου επιβαρυντική για τον οργανισμό.

Τι πραγματικά προστατεύει την καρδιά; Ο ρόλος της HDL χοληστερόλης
19 Φεβ. 2026 16:52
Pelop News

Η χρόνια φλεγμονή αποτελεί βασικό μηχανισμό που συνδέεται με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων. Επιστημονικές αναλύσεις αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της διατροφής στη ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ «καλής» HDL και «κακής» LDL χοληστερόλης.

Η χοληστερόλη θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι εξ ολοκλήρου επιβαρυντική για τον οργανισμό. Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο The Conversation ο Ιωάννης Ζαμπετάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Limerick, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι χοληστερόλης με διαφορετική επίδραση στην υγεία.

Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL), γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη, μπορεί να συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών, σχηματίζοντας λιπώδεις πλάκες. Με την πάροδο του χρόνου, οι πλάκες αυτές προκαλούν στένωση των αγγείων, επηρεάζοντας τη ροή του αίματος και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αντίθετα, η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL), η αποκαλούμενη «καλή» χοληστερόλη, συμβάλλει στην απομάκρυνση της περίσσειας LDL από τους ιστούς και τις αρτηρίες, μεταφέροντάς την στο ήπαρ για αποβολή. Παράλληλα, φαίνεται να ασκεί προστατευτική δράση στα αγγειακά τοιχώματα.

Γιατί είναι σημαντική η αναλογία LDL – HDL

Οι ειδικοί δεν επικεντρώνονται πλέον αποκλειστικά στα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης, αλλά εξετάζουν με αυξανόμενο ενδιαφέρον την αναλογία LDL προς HDL. Μια υψηλότερη παρουσία HDL σε σχέση με την LDL συνδέεται με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αντίθετα, όταν η LDL υπερισχύει, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Η βελτίωση αυτής της ισορροπίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

✔ τακτικής άσκησης
✔ διακοπής καπνίσματος
✔ διατήρησης υγιούς σωματικού βάρους

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η διατροφή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος», ο Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά
18:21 Γερμανία: Κατηγορείται για κλοπή διαιτητής που ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε γήπεδο
18:11 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου
18:00 Πάτρα: Χημικές τουαλέτες και κιγκλιδώματα – Σε ετοιμότητα Δήμος και ΕΛΑΣ για το Καρναβάλι
17:49 Έγγραφα-ντοκουμέντα «καίνε» τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
17:41 «Τελείωσε ο χρόνος της ελπίδας. Τι κάνουμε τώρα; Τον κοιτάμε απλώς να σβήνει;», συγκινεί και συγκλονίζει η μητέρα του 2χρονου που έλαβε κατεστραμμένο μόσχευμα καρδιάς στην Ιταλία
17:30 Τον Σεπτέμβριο το ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών στην Πάτρα – Δεξαμενή φοιτητών οι Ελληνες των ΗΠΑ
17:26 ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από γρίπη και δύο από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα
17:22 Φαρμάκης: «Ισχυρό το αποτύπωμα δράσεων της Περιφέρειας για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου»
17:16 Παράταση έως το 2026 για χρηματοδότηση αγροτών και αγροτικά ακίνητα – Νέες ρυθμίσεις «ανάσα»
17:14 Πολιτική εισήγηση για τα δημοτικά τέλη και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 στον Δήμος Πατρέων
17:09 Πάτρα: Σάββατο πρωί στην κλιμάκωση του καρναβαλικού θερμομέτρου
17:09 «Προδιαγεγραμμένη η απόφαση, δεν μπορώ να πληρώσω για την εξαγορά της», η π. Αντώνιος για την καταδίκη του
17:08 Ζελένσκι για NATO: «Αν υπάρξουν εκπλήξεις, θα αντιδράσουμε»
17:06 Ο Δημήτρης Ζιαζιάς είναι ο γιατρός που συνελήφθη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Τι συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑ
17:00 Πάτρα – Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου: Παραδόθηκαν τα τοπογραφικά – Ποια τα επόμενα βήματα
16:52 Τι πραγματικά προστατεύει την καρδιά; Ο ρόλος της HDL χοληστερόλης
16:44 Κατηγορία σοκ σε βάρος του Άντριου
16:36 Μαθητές με αναπηρία: Άνοδος 39% σε τέσσερα χρόνια – Πιέσεις σε Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ