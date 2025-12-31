Την Κυριακή συναυλία και κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας από την Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου
Οι μουσικοί της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δερβενίου καλωσορίζουν το νέο έτος 2026 με την εορταστική συναυλία της Φιλαρμονικής και τη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της, που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 7 μ.μ. στη «Bolero» Δερβενίου!
Μια παρέα όλοι μας εκείνη τη βραδιά, κοινό και μουσικοί!
Τη Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Παναγάκος, ενώ τη μουσική βραδιά παρουσιάζει ο Γιώργος Κορδούλης.
