Το 5ο Koumaria Trail Series έρχεται 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου του 2026!

Η Κοιν.Σ.Επ. ΔΙΑΒΑ διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2026 το 5ο Koumaria Trail Series, έναν από τους πιο καθιερωμένους και αγαπημένους αγώνες ορεινού τρεξίματος της Δυτικής Ελλάδας. Με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss στο Πετρωτό Πατρών, η διοργάνωση υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες σε δρομείς κάθε επιπέδου, μέσα από έξι (6) διαφορετικές διαδρομές που αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος και την ιστορικότητα της περιοχής του Ομπλού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της διοργάνωσης αναφέρει:

Back To Back Challenge 60 (20+40km / 4000D+) KOUMARIA MARATHON (40.5 km / 2550D+) KOUMARIA TRAIL RACE (22 km / 1300D+) Omplos Hills (12 km / 700D+) Floga Race (4 Km / 220D+) Achaia Clauss Race kids (1000m)

Σημείο Εκκίνησης/Τερματισμού & Γραμματεία: Το ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss στο Πετρωτό Πατρών.

Ώρες Εκκίνησης

Ημερομηνία Αγώνας Ώρα Σάββατο 31/01/2026 Back To Back Challenge (20km) 10:00 Achaia Clauss Race kids (1000m) 12:00 Floga Race (4 Km) 15:00 Κυριακή 1/02/2026 Back To Back Challenge (40km) 07:30 KOUMARIA MARATHON (40.5 km) 07:30 KOUMARIA TRAIL RACE (22 km) 09:30 Omplos Hills (12 km) 10:00

Απονομές: Κυριακή 1/02/2026, ώρα 14:00.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εγγραφές γίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://raceid.com/el/races/14175/about

Προθεσμία Εγγραφών: Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως και την 18/01/2025 (πριν τη διεξαγωγή του αγώνα του 2026).

Για να είναι έγκυρη η εγγραφή, θα πρέπει να εξοφληθεί το αντίστοιχο ποσό της κάθε διαδρομής. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε ενημερωτικό e-mail επιβεβαίωσης.

Τα έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά τη διοργανώτρια αρχή.

Αγώνας Κόστος Συμμετοχής Back To Back Challenge 60km (4000D+) 62€ KOUMARIA MARATHON 40.5 km (2550D+) 42€ KOUMARIA TRAIL RACE 22 km (1300D+) 27€ Omplos Hills 12km (700D+) 16€ Floga Race 4km (220D+) 12€* Achaia Clauss race kids 1000m Δωρεάν**

* Φιλανθρωπικός Σκοπός: Όλα τα έσοδα του αγώνα Floga Race 4km θα γίνουν δωρεά στη “Φλόγα Πάτρας” (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια).

** Για την παραλαβή των αριθμών του παιδικού αγώνα, είναι υποχρεωτική η κατάθεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού σε κυτίο υποστήριξης για την “Κιβωτό της Αγάπης” (Άσυλο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Οι διαδρομές ξεκινούν από τον προαύλιο χώρο της Achaia Clauss, ακολουθούν κυκλική πορεία στα μονοπάτια του Ομπλού και της ευρύτερης περιοχής και τερματίζουν στο ίδιο σημείο. Το τερέν αποτελείται κυρίως από μονοπάτια (με καθαρό έδαφος και μεγάλο πλάτος) και σε μικρό ποσοστό από δασικούς δρόμους.

Back to Back Challenge 60: 20+40 Το Back to Back Challenge είναι η νέα πρόκληση της διοργάνωσης! Πρόκειται για έναν αγώνα Stage δύο ημερών. Οι Δρομείς καλούνται να τρέξουν το Σάββατο διαδρομή 20 χιλιομέτρων με 1500 θετικής υψομετρικής διαφοράς. Την επόμενη μέρα θα τρέξουν τη γνωστή διαδρομή του Koumaria Marathon 40,5χλμ και 2550 μέτρα ανάβασης. Νικητής του αγώνα θα αναδειχθεί αυτός με τον μικρότερο συνολικό χρόνο.

H νέα διαδρομή των 20 χιλιομέτρων του Σαββάτου συνδυάζει όλα τα γνώριμα μονοπάτια γύρω από την εμβληματική Achaia Clauss, και ενσωματώνει την απαιτητική ανάβαση – αλλά και κατάβαση της περίφημης, για τους ντόπιους αθλητές ορεινού τρεξίματος, Μαυρομανδήλας, μαζί με κλασσικά μονοπάτια του Ομπλού.

Σε σύγκριση με το κλασικό 22άρι της Κυριακής, η νέα διαδρομή είναι σαφώς πιο απαιτητική. Ξεκινά δυναμικά, με τα τεχνικά κομμάτια της Μαυρομανδήλας να προσθέτουν περίπου +600 μέτρα υψομετρικής από την αρχή κιόλας, ενώ στη συνέχεια ο αθλητής περνά ξανά από την Achaia Clauss και τα αμπέλια της, για να ολοκληρώσει το δεύτερο μέρος κάνοντας ουσιαστικά όλο το 12άρι της διοργάνωσης, με τα χαρακτηριστικά “πάνω-κάτω” του. Το ενδιαφέρον είναι ότι περίπου τα 2/3 της νέας διαδρομής διαφέρουν από το 40άρι της Κυριακής, δίνοντας έτσι μια διαφορετική διάσταση στο συνολικό challenge,.

Koumaria Marathon 40.5km 2550D+ : Πρόκειται για μια διαδρομή 40.5 χλμ με 2550 θετικής υψομετρικής ανάβασης. Η εκκίνηση θα δοθεί από την εμβληματική πύλη του οινοποιείου. Τα 2 πρώτα χιλιόμετρα είναι ανηφορικά με ήπιες κλίσεις ενώ στο 2ο χιλιόμετρο ξεκινάει μια έντονη ανηφόρα 2 χιλιομέτρων με κλίση 20%. Από το 4ο μέχρι και το 7ο που συναντάμε και τον 1ο σταθμό τροφοδοσίας κινούμαστε κυρίως σε κατηφορικά δασωμένα μονοπάτια.

Στην συνέχεια ακολουθεί παρατεταμένη ανηφόρα μέχρι το 11ο χιλιόμετρο που θα συναντήσουμε τον παραδοσιακό οικισμό Πετρωτό και τον 2ο σταθμό τροφοδοσίας. Ως εδώ έχουμε κερδίσει 1100μέτρα ανάβασης. Στα επόμενα 6 χιλιόμετρα θα κινηθούμε σε ήπιες κλίσεις μέχρι τον οικισμό Κρυσταλλόβρυση στο 17ο χιλιόμετρο και τον 3ο και κεντρικό σταθμό τροφοδοσίας. Αφού ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας θα συνεχίσουμε ανηφορικά προς τις λίμνες του Ομπλού και μέσα από ένα όμορφο ανηφορικό μονοπάτι θα βρεθούμε στο νταμάρι. Βρίσκουμε μπροστά μας τον χωματόδρομο και κατευθυνόμαστε δεξιά και κατηφορικά για περίπου 1 χιλιόμετρο, μέχρι να συναντήσουμε την σήμανση του αγώνα που θα μας βάλει ξανά στο μονοπάτι στα δεξιά μας, εδώ είναι και το σημείο, που αν είστε τυχεροί που θα συναντήσετε και τα άγρια άλογα της περιοχής. Κατηφορικά μονοπάτια με λίγα θετικά υψομετρικά μέχρι το Μετόχι “Μονή Μπαμπιώτη” στο 23,5χλμ και τον 4ο σταθμό τροφοδοσίας. Ακολουθούν 2 χιλιόμετρα έντονης ανηφόρας και άλλα 2 κατηφορικά με ήπιες κλίσεις που θα σας οδηγήσουν στον 5ο σταθμό. Από εδώ ξεκινάει ένα κρίσιμο σημείο διαχείρισης των δυνάμεων . Σχεδόν 4 χιλιόμετρα παρατεταμένης κατηφόρας που θα σας οδηγήσουν στην βάση της αγαπημένης μας αντιπυρικής στο 30. Φυλάξτε δυνάμεις, και φορτώστε τις μπαταρίες με υδατάνθρακα για να ανεβούμε 350 μέτρα σε 1,5 χιλιόμετρο.

Σταθμό θα συναντήσουμε στο 30,5 και στο 32 στο σταυρό. Αφήνουμε πίσω μας το σταθμό και πάμε να κατηφορίσουμε για 4,5χλμ μέχρι συναντήσουμε την τελευταία ανηφόρα του αγώνα στο 37 με 38,5 και 10% κλίση. Τα 2 τελευταία κατηφορικά χιλιόμετρα θα μας οδηγήσουν στον Τερματισμό !!!

Koumaria Trail Race 22km 1300D+

Η εκκίνηση δίνεται από την εμβληματική πύλη του οινοποιείου Achaia Clauss. Η διαδρομή Κάνει μια κυκλική πορεία στα υπέροχα μονοπάτια του Ομπλού και τερματίζει στο ίδιο σημείο. Το τερέν είναι κυρίως μονοπάτια και ένα μικρό ποσοστό αποτελείται από δασικούς δρόμους.

Βγαίνουμε από την πύλη και τρέχουμε το πρώτο κομμάτι εντός του αμπελώνα. Ακολουθούμε τη σήμανση και στα μισά του αμπελώνα στρίβουμε δεξιά προς το ρέμα του Φίλιουρα. Εδώ αρχίζει η πρώτη ανηφόρα που θα διαρκέσει για 8 χλμ. Αφού διασχίσουμε το ρέμα και ανηφορίσουμε τον λόφο Αμυγδαλιά το μονοπάτι μας οδηγεί σε χωματόδρομο που θα στρίψουμε δεξιά κατηφορικά για λίγο μέχρι να αρχίσει και πάλι η ανηφόρα. Φτάνουμε στο 3,5χλμ και τον 1ο σταθμό. Μπαίνουμε στο μονοπάτι αριστερά και ακολουθούμε τη διαδρομή μέχρι το 6ο χλμ στο σταυρό και τον 2ο σταθμό τροφοδοσίας. Μέχρι εδώ έχουμε διανύσει 650μ ανόδου , τα μισά υψομετρικά της συνολική απόστασης. Συνεχίζουμε αριστερά σε άσφαλτο για 300μ μέχρι να βρούμε την σήμανση του αγώνα που μας οδηγεί αριστερά στο μονοπάτι. Στα δεξιά μας φαίνεται η Ιερά Μονή Ομπλού. Το μονοπάτι μας οδηγεί στο μεγάλο αλώνι από όπου και θα κινηθούμε ανατολικά. Θα συνεχίσουμε την ανάβαση μέχρι το 8ο χλμ . Λίγη προσοχή στο σημείο αυτό στο τερέν και στην πετρώδη κατηφόρα στο 9ο χιλιόμετρο. Στο 10οχλμ συναντάμε τον 3ο σταθμό τροφοδοσίας και δρομείς του Marathon με τους οποίους θα έχουμε κοινή πορεία. Από εδώ ξεκινάει ένα κρίσιμο σημείο διαχείρισης των δυνάμεων . Σχεδόν 4 χιλιόμετρα παρατεταμένης κατηφόρας που θα σας οδηγήσουν στην βάση της αγαπημένης μας αντιπυρικής στο 13. Φυλάξτε δυνάμεις, και φορτώστε τις μπαταρίες σας με υδατάνθρακα για να ανεβούμε 350 μέτρα σε 1,5 χιλιόμετρο. Σταθμό θα συναντήσουμε στο 14 και στο 15 στο σταυρό. Αφήνουμε πίσω μας το σταθμό και πάμε να κατηφορίσουμε για 4,5χλμ και να συναντήσουμε την τελευταία ανηφόρα του αγώνα στο 20 με 20,5 και 10% κλίση. Τα 2 τελευταία κατηφορικά χιλιόμετρα θα μας οδηγήσουν στον Τερματισμό !!!

Omplos Hills

Η εκκίνηση δίνεται από την εμβληματική πύλη του οινοποιείου Achaia Clauss. Η διαδρομή Κάνει μια κυκλική πορεία στα υπέροχα μονοπάτια του Ομπλού και τερματίζει στο ίδιο σημείο. Το τερέν αποτελείται κυρίως μονοπάτια και ένα μικρό ποσοστό αποτελείται από δασικούς δρόμους.

Βγαίνουμε από την πύλη και τρέχουμε το πρώτο κομμάτι εντός του αμπελώνα. Ακολουθούμε τη σήμανση και στα μισά του αμπελώνα στρίβουμε δεξιά προς το ρέμα του Φίλιουρα. Εδώ αρχίζει η πρώτη ανηφόρα που θα διαρκέσει για 6 χλμ.

Αφού διασχίσουμε το ρέμα και ανηφορίσουμε τον λόφο Αμυγδαλιά το μονοπάτι μας οδηγεί σε χωματόδρομο που θα στρίψουμε δεξιά κατηφορικά για λίγο μέχρι να αρχίσει και πάλι η ανηφόρα. Φτάνουμε στο 3,5χλμ και τον 1ο σταθμό. Μπαίνουμε στο μονοπάτι αριστερά και ακολουθούμε τη διαδρομή μέχρι το 6ο χλμ στο σταυρό και τον 2ο σταθμό τροφοδοσίας. Μέχρι εδώ έχουμε διανύσει 650μ ανόδου, δηλαδή σχεδόν όλα τα υψομετρικά του αγώνα. Κατεύθυνση δεξιά για λίγα μέτρα άσφαλτο μέχρι να συναντήσουμε την είσοδο του μονοπατιού στα δεξιά μας. Αρχίζει η μεγάλη κατηφόρα και επιστροφή στην Achaia Clauss. Ιδιαίτερη προσοχή στα κατηφορικά κομμάτια διότι η ταχύτητα μας είναι μεγάλη και αυξάνει τις πιθανότητες να χάσουμε την ισορροπία μας. Ο 3ος σταθμός τροφοδοσίας βρίσκεται στο 8,5 χιλιόμετρο της διαδρομής. Συνεχίζουμε δεξιά στον χωματόδρομο μέχρι τον τερματισμό !!!

Φλόγα Race

Το τερέν αποτελείται κυρίως από μονοπάτι και δασικό δρόμο. Η διαδρομή περνάει μέσα από το ρέμα του Φίλιουρα και κάνει μια κυκλική πορεία στον λόφο Αμυγδαλιά. Το σημαντικότερο σημείο ενδιαφέροντος είναι ο οικισμός των γεωμετρικών χρόνων και οι μυκηναϊκοί τάφοι στο λόφο Αμυγδαλιά.

Διασώστες και Γιατρός της διοργάνωσης θα βρίσκονται καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης στην διαδρομή και στο σημείο εκκίνησης και τερματισμού. Στη διαδρομή των 40 χιλιομέτρων τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος που θα περάσει ο αγώνας είναι ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Γλαύκου, Ο παλιός οικισμός του Πετρωτού (Βαλαντούνα), οι λίμνες του Ομπλού η παλιά Μονή Μπαμπιώτη, η Ιερά μονή Ομπλού, και ο οικισμός των γεωμετρικών χρόνων και οι μυκηναϊκοί τάφοι στο λόφο Αμυγδαλιά.

Στη διαδρομή των 22 των 12 και των 4 χιλιομέτρων το σημαντικότερο σημείο ενδιαφέροντος είναι ο οικισμός των γεωμετρικών χρόνων και οι μυκηναϊκοί τάφοι στο λόφο Αμυγδαλιά.

Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται εντός του χώρου του πρώτου οινοποιείου της Ελλάδας την Achaia Clauss Αναλυτική περιγραφή των διαδρομών, υψομετρικό προφίλ, χάρτες και αρχεία gpx και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.diava.gr

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Διαδρομή Αριθμός Σταθμών Χιλιόμετρα 40 km 8 7/11/17/23,5/27/30,5/32/36 22 km 4 3,5/6/10/ 15 20 km (B2B) 3 4/9/14 12 km 3 3,5/6/8,5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής

18 ετών και άνω : 60km (B2B), 40km (Marathon), 22km (Trail Race).

60km (B2B), 40km (Marathon), 22km (Trail Race). 16 ετών και άνω: 12km (Omplos Hills).

12km (Omplos Hills). 12 ετών και άνω: 4km (Floga Race).

4km (Floga Race). Achaia Clauss Kids Race: Μαθητές/μαθήτριες Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού.

Μαθητές/μαθήτριες Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού. Ανήλικοι: Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων (στους Αγώνες 12χλμ και 4χλμ) η αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα, ο οποίος παρέχει τη συναίνεσή του.

Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων (στους Αγώνες 12χλμ και 4χλμ) η αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα, ο οποίος παρέχει τη συναίνεσή του. Υγεία: Όλοι οι δρομείς συμμετέχουν με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη (έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις).

Ειδικές Προϋποθέσεις 60km & 40km:

Απαραίτητη προϋπόθεση των συμμετεχόντων είναι να έχουν τερματίσει:

Τουλάχιστον 1 αγώνα trail 20 χλμ και άνω

των τελευταίων 2 ετών (τα οποία δηλώνονται στη φόρμα εγγραφής).

Εξοπλισμός και Όρια Χρόνου

Υποχρεωτικός Εξοπλισμός (40km): Ελαφρύ διαπνέον αδιάβροχο αντιανεμικό μπουφάν (θα υποδειχθεί κατά την παραλαβή του πακέτου).

Ελαφρύ διαπνέον αδιάβροχο αντιανεμικό μπουφάν (θα υποδειχθεί κατά την παραλαβή του πακέτου). Χρήση Μπατόν: Προαιρετική.

Προαιρετική. Μέγιστος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 14 ώρες (60km B2B) και 9 ώρες (40km Marathon).

(60km B2B) και (40km Marathon). Κανόνες: Απαγορεύεται αυστηρώς η ρίψη απορριμμάτων. Υποχρεωτική η χρήση του chip χρονομέτρησης στο μπροστινό μέρος του αριθμού συμμετοχής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΙΚΗΤΩΝ (ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ)

Θα βραβευθούν οι 3 πρώτοι νικητές/νικήτριες (ξεχωριστά ανά φύλο) σε κάθε διαδρομή, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Γενικής κατάταξης

Ηλικιακή κατηγορία 18-39

Ηλικιακή κατηγορία 40+

Ηλικιακή κατηγορία κάτω των 18

Σημείωση: Για να ισχύει μία ηλικιακή κατηγορία, πρέπει να έχουν λάβει εκκίνηση τουλάχιστον 6 άτομα.

Δεν θα υπάρξουν ηλικιακές κατηγορίες στον αγώνα Floga Race.

Δεν θα γίνει βράβευση στο Achaia Clauss Race Kids.

θα γίνει βράβευση στο Achaia Clauss Race Kids. Αναμνηστικά μετάλλια θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες που θα τερματίσουν.

*Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, για να γίνει δεκτή η εγγραφή του θα πρέπει να αποστείλει πριν τον αγώνα στο email των διοργανωτών info@diava.gr υπεύθυνη δήλωση του γονέα/ έχοντος τη γονική μέριμνα, η οποία θα αναφέρει επί λέξη: « με την ιδιότητα μου ως γονέας/έχων τη γονική μέριμνα επιτρέπω στον/στην……………………………………….. να συμμετέχει σε αγώνα

ορεινού τρεξίματος της διοργάνωσης KOUMARIA TRAIL SERIES που θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. Επίσης δηλώνω ότι παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν σωματική, υλική ή ηθική βλάβη του τέκνου μου, από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος /εικόνας του από τους διοργανωτές, τους χορηγούς και τους εμπλεκόμενους φορείς του αγώνα.»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για αναλυτική περιγραφή διαδρομών, υψομετρικό προφίλ, χάρτες και αρχεία gpx, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.diava.gr

Email: Info@diava.gr

Info@diava.gr Τηλέφωνα: Αποστολόπουλος Δημήτρης: 6977006205 Γιαννακόπουλος Αντώνης: 6972339015 Διαμαντόπουλος Αντώνης: 6973903923



Η ομάδα του Διάβα σας εύχεται καλή προετοιμασία!

