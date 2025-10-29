Το ασθενοφόρο εκλήθη από την άλλη άκρη της Πάτρας – Ταλαιπωρία για μισή ώρα

Το παράδοξο είναι ότι το περιστατικό συνέβη σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το νοσοκομείο του Ρίου

Το ασθενοφόρο εκλήθη από την άλλη άκρη της Πάτρας - Ταλαιπωρία για μισή ώρα
29 Οκτ. 2025 17:00
Pelop News

Ο παραλογισμός πρέπει πάραυτα να οδηγηθεί στην Εντατική για… θεραπεία. Πως αλλιώς μπορεί να εκλάβει κάποιος την ημίωρη αναμονή μιας 22χρονης επιβάτιδας στην άκρη του δρόμου μέχρι να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 22χρονη ταξίδευε χθες το πρωί με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από το Αίγιο στην Πάτρα, όταν αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία, ζάλη και τρέμουλο, ενώ είχε γίνει κάτωχρη.

Ο παραλογισμός έγκειται στο γεγονός ότι το ασθενοφόρο πήγε στο περιστατικό μετά από μισή ώρα, προερχόμενο από το νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας», το οποίο χθες εφημέρευε.

Το παράδοξο είναι ότι το περιστατικό συνέβη σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο επειδή δεν εφημέρευε, εστάλη ασθενοφόρο από την άλλη άκρη της πόλης.

Φανταστείτε να επρόκειτο περί ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και να εκρίνετο η ζωή ενός συνανθρώπου μας για ελάχιστα λεπτά της ώρας και όχι για ένα ολόκληρο μισάωρο.

Συνακόλουθα, μεγάλη ήταν και η ταλαιπωρία των επιβατών, που έφτασαν στον προορισμό τους με καθυστέρηση μιας ώρας. Εν προκειμένω υπαίτια είναι η… παρέλαση γιατί το λεωφορείο που κινήθηκε από τον σταθμό του ΚΤΕΛ προς Ρίο, για να παραλάβει τους αναμένοντες επιβάτες του άλλου λεωφορείου, έπρεπε να κάνει τον κύκλο της Πάτρας. Αναχώρησε από τον σταθμό και έφτασε στην Παπαφλέσσα, προκειμένου να παρακάμψει την παρέλαση και μέσω της Κορίνθου να κατευθυνθεί προς το Ρίο. Αλλος ένας, δηλαδή, ανύπαρκτος συντονισμός…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
19:37 Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
19:36 Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!
19:26 Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!
19:15 Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική
19:10 Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί
19:06 Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
19:02 «Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας
18:55 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία του Λούβρου
18:48 Ν. Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
18:43 Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
18:31 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Ξέχασαν 80χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί και τη βρήκαν νεκρή!
18:23 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της
18:18 Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
18:08 Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
18:04 Φοινικούντα: Τα κομμάτια του παζλ και το γεμάτο πορτοφόλι του συνεργού της διπλής δολοφονίας
18:00 Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ