Το ασθενοφόρο εκλήθη από την άλλη άκρη της Πάτρας – Ταλαιπωρία για μισή ώρα

Ο παραλογισμός πρέπει πάραυτα να οδηγηθεί στην Εντατική για… θεραπεία. Πως αλλιώς μπορεί να εκλάβει κάποιος την ημίωρη αναμονή μιας 22χρονης επιβάτιδας στην άκρη του δρόμου μέχρι να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 22χρονη ταξίδευε χθες το πρωί με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από το Αίγιο στην Πάτρα, όταν αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία, ζάλη και τρέμουλο, ενώ είχε γίνει κάτωχρη.

Ο παραλογισμός έγκειται στο γεγονός ότι το ασθενοφόρο πήγε στο περιστατικό μετά από μισή ώρα, προερχόμενο από το νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας», το οποίο χθες εφημέρευε.

Το παράδοξο είναι ότι το περιστατικό συνέβη σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο επειδή δεν εφημέρευε, εστάλη ασθενοφόρο από την άλλη άκρη της πόλης.

Φανταστείτε να επρόκειτο περί ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και να εκρίνετο η ζωή ενός συνανθρώπου μας για ελάχιστα λεπτά της ώρας και όχι για ένα ολόκληρο μισάωρο.

Συνακόλουθα, μεγάλη ήταν και η ταλαιπωρία των επιβατών, που έφτασαν στον προορισμό τους με καθυστέρηση μιας ώρας. Εν προκειμένω υπαίτια είναι η… παρέλαση γιατί το λεωφορείο που κινήθηκε από τον σταθμό του ΚΤΕΛ προς Ρίο, για να παραλάβει τους αναμένοντες επιβάτες του άλλου λεωφορείου, έπρεπε να κάνει τον κύκλο της Πάτρας. Αναχώρησε από τον σταθμό και έφτασε στην Παπαφλέσσα, προκειμένου να παρακάμψει την παρέλαση και μέσω της Κορίνθου να κατευθυνθεί προς το Ρίο. Αλλος ένας, δηλαδή, ανύπαρκτος συντονισμός…

