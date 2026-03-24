Το Channel 12 του Ισραήλ αποκαλύπτει: Αυτά είναι τα 14 σημεία της πρότασης Τραμπ για τερματισμό του πολέμου

Στις ΗΠΑ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει διαβιβάσει στην Τεχεράνη πακέτο όρων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, με το σχέδιο να περιλαμβάνει σειρά απαιτήσεων για το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και ανταλλάγματα, όπως η άρση κυρώσεων.

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Τεχεράνη

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει διατυπώσει συνολικά 15 όρους προς το Ιράν ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου, κάτι που τόνισε σε χθεσινές δηλώσεις του και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι όροι φαίνεται να καλύπτουν το σύνολο των στρατηγικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

COLLINS: You said there’s many points of agreement with Iran. Can you give us a few? TRUMP: Like 15 points COLLINS: That Iran has said yes to? TRUMP: They’re not gonna have a nuclear weapon. That’s number 1, 2, and 3 COLLINS: They’ve said yes to that? TRUMP: They agreed to… pic.twitter.com/NHeYyJvRQS — Aaron Rupar (@atrupar) March 23, 2026

Ωστόσο, όπως σημειώνει το ισραηλινό δίκτυο, στην Ιερουσαλήμ επικρατεί ανησυχία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του επιδιώκουν μια ταχεία επίτευξη «συμφωνίας-πλαισίου, μιας συμφωνίας επί της αρχής» με το Ιράν, αντί να θέσουν ως προϋπόθεση τον πλήρη σεβασμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων πριν από τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, στενοί συνεργάτες του προέδρου, μεταξύ των οποίων ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διαμορφώσει διαδικασία που προβλέπει «την κήρυξη εκεχειρίας διάρκειας ενός μήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν συμφωνία 15 σημείων», κατά το πρότυπο προηγούμενων συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ στη Γάζα και στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι έχει επιτευχθεί σημαντική σύγκλιση σε πολλά ζητήματα μιας πιθανής συμφωνίας, στο πλαίσιο έμμεσων διαπραγματεύσεων με βασικό παράγοντα στο Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «το σενάριο μιας γρήγορης και ασαφούς συμφωνίας επί της αρχής προκαλεί έντονη ανησυχία στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ», καθώς υπάρχει ο κίνδυνος το Ιράν να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, εφόσον η σύγκρουση τερματιστεί πριν οριστικοποιηθούν πλήρως οι όροι.

Το ρεπορτάζ παρουσιάζει τα 14 από τα 15 σημεία των απαιτήσεων και των ανταλλαγμάτων που φέρεται να έχουν μεταφερθεί στην Τεχεράνη από την Ουάσιγκτον, επικαλούμενο δυτική πηγή.

Τα 14 σημεία της πρότασης των ΗΠΑ προς το Ιράν

Τα 11 απαιτούμενα από την Τεχεράνη

1. Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες.

2. Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

3. Δεν θα επιτρέπεται εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος.

4. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει το απόθεμα περίπου 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στο προσεχές διάστημα, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί.

5. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό πρέπει να διαλυθούν.

6. Η IAEA, ο πυρηνικός εποπτικός οργανισμός του ΟΗΕ, πρέπει να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και δυνατότητα εποπτείας εντός του Ιράν.

7. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το περιφερειακό «μοντέλο πληρεξουσίων δυνάμεων».

8. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και εξοπλισμό των περιφερειακών συμμάχων του.

9. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και να λειτουργούν ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος.

10. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς το βεληνεκές όσο και ως προς τον αριθμό πυραύλων, με συγκεκριμένα όρια να καθοριστούν σε επόμενο στάδιο.

11. Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων θα επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς αυτοάμυνας.

Τα τρία ανταλλάγματα προς την Τεχεράνη

12. Το Ιράν θα λάβει πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα.

13. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ιράν στην ανάπτυξη του πολιτικού πυρηνικού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ.

14. Ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», που επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ιράν, θα καταργηθεί.

