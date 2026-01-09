Το χιουμοριστικό μήνυμα από Jennifer Lawrence και Emma Stone μετά τις υποψηφιότητες των SAG Awards

Το χιουμοριστικό μήνυμα από Jennifer Lawrence και Emma Stone μετά τις υποψηφιότητες των SAG Awards
09 Ιαν. 2026 21:21
Pelop News

Πλέον η Jennifer Lawrence, χαρακτηρίζεται συχνά για το χιούμορ της και το απέδειξε για ακόμα μία φορά, αφού πρόσφατα, μίλησε ανοιχτά για την επικοινωνία που είχε με την Emma Stone αμέσως μετά την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων των SAG Awards, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στη Νέα Υόρκη.

Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει

Όπως αποκάλυψε, μόλις είδε τις υποψηφιότητες, μέσα στις οποίες βρισκόταν το όνομα της φίλης της αλλά όχι το δικό της, έστειλε μήνυμα στην ομαδική συνομιλία που μοιράζεται με την Emma Stone και άλλους φίλους τους, γράφοντας ένα απλό «WHAT!» και συνοδεύοντάς το με ένα emoji απογοήτευσης. Η αντίδρασή της ήταν καθαρά χιουμοριστική και δεν είχε καμία σχέση με ανταγωνισμό, αλλά με το γνώριμο πείραγμα που χαρακτηρίζει τη σχέση τους εδώ και χρόνια.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cinema Magic (@cinema.magic)

Η Jennifer Lawrence εξήγησε επίσης ότι από τότε συνεχίζει να αστειεύεται με την Emma Stone, λέγοντας πως κάθε φορά που επικοινωνούν, της ζητά —πάντα σε φιλικό τόνο— μια «συγγνώμη» για το γεγονός ότι εκείνη φέτος βρέθηκε στη λίστα των υποψηφίων. Το σχόλιο αυτό ειπώθηκε με αυτοσαρκασμό και γέλια, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παιχνιδιάρικη ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο πολύ στενές φίλες.

Η αποκάλυψη αυτή προσέφερε μια πιο ανθρώπινη ματιά στο awards season, μια περίοδο που συχνά συνοδεύεται από ένταση και συγκρίσεις. Στην περίπτωση της Jennifer Lawrence και της Emma Stone, οι υποψηφιότητες λειτούργησαν απλώς ως αφορμή για χιούμορ και επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας ότι η φιλία τους παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από διακρίσεις και τίτλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:23 «Θα χαλάσεις τα μάτια σου, μη διαβάζεις στο σκοτάδι», τι ισχύει, μύθοι και πραγματικότητα
23:00 Washington Post: Το μεγάλο παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο
22:50 Τσιτσιπάς: Προσγειώθηκε στην Αδελαΐδα και έκλεψε την παράσταση με την λεοπάρ φόρμα του, ΒΙΝΤΕΟ
22:41 Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη! Χιονοκαταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, -20 στη Γερμανία
22:30 Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!
22:21 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για τα 17 εκατομμύρια!
22:11 Τι συμβουλεύει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για τις χειμερινές εκπτώσεις
22:00 Πάτρα: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού
21:51 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
21:41 Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:31 ΕΟΦ: Η προειδοποίηση για το συμπλήρωμα διατροφής να μην καταναλωθεί
21:21 Το χιουμοριστικό μήνυμα από Jennifer Lawrence και Emma Stone μετά τις υποψηφιότητες των SAG Awards
21:11 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Τιμή στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα-Πράξη ευθύνης και όχι ρουτίνας
21:00 Ο Δήμος Πατρέων τίμησε τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα
20:48 Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας», ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Ιράν: Απειλεί τη ζωή διαδηλωτών, όσοι συλλαμβάνονται κινδυνεύουν με θανατική ποινή
20:21 Πάτρα: Καταιγιστικές εξελίξεις για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κώστα Μπασιλάρη, αυτοβούλως στην Ασφάλεια δύο ακόμη κατηγορούμενοι
20:20 To μήνυμα του Χριστού: Μια σύγχρονη ατομική δοκιμασία και μαρτυρία πίστης
20:11 Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση
20:01 Διαθέσιμοι Συνοδινός και Ορτέντζιος στην Παναχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ