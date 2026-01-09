Το χιουμοριστικό μήνυμα από Jennifer Lawrence και Emma Stone μετά τις υποψηφιότητες των SAG Awards

Πλέον η Jennifer Lawrence, χαρακτηρίζεται συχνά για το χιούμορ της και το απέδειξε για ακόμα μία φορά, αφού πρόσφατα, μίλησε ανοιχτά για την επικοινωνία που είχε με την Emma Stone αμέσως μετά την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων των SAG Awards, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στη Νέα Υόρκη.

Όπως αποκάλυψε, μόλις είδε τις υποψηφιότητες, μέσα στις οποίες βρισκόταν το όνομα της φίλης της αλλά όχι το δικό της, έστειλε μήνυμα στην ομαδική συνομιλία που μοιράζεται με την Emma Stone και άλλους φίλους τους, γράφοντας ένα απλό «WHAT!» και συνοδεύοντάς το με ένα emoji απογοήτευσης. Η αντίδρασή της ήταν καθαρά χιουμοριστική και δεν είχε καμία σχέση με ανταγωνισμό, αλλά με το γνώριμο πείραγμα που χαρακτηρίζει τη σχέση τους εδώ και χρόνια.

Η Jennifer Lawrence εξήγησε επίσης ότι από τότε συνεχίζει να αστειεύεται με την Emma Stone, λέγοντας πως κάθε φορά που επικοινωνούν, της ζητά —πάντα σε φιλικό τόνο— μια «συγγνώμη» για το γεγονός ότι εκείνη φέτος βρέθηκε στη λίστα των υποψηφίων. Το σχόλιο αυτό ειπώθηκε με αυτοσαρκασμό και γέλια, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παιχνιδιάρικη ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο πολύ στενές φίλες.

Η αποκάλυψη αυτή προσέφερε μια πιο ανθρώπινη ματιά στο awards season, μια περίοδο που συχνά συνοδεύεται από ένταση και συγκρίσεις. Στην περίπτωση της Jennifer Lawrence και της Emma Stone, οι υποψηφιότητες λειτούργησαν απλώς ως αφορμή για χιούμορ και επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας ότι η φιλία τους παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από διακρίσεις και τίτλους.

