Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγορεύει τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα

Στο πλαίσιο της αναγόρευσης, το ΕΑΠ διοργανώνει διήμερο προβολών (30 & 31 Ιανουαρίου 2026) επιλεγμένων ταινιών του σκηνοθέτη στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πάτρα.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγορεύει τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα
26 Ιαν. 2026 13:57
Pelop News

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αναγορεύει τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο της αναγόρευσης, το ΕΑΠ διοργανώνει διήμερο προβολών (30 & 31 Ιανουαρίου 2026) επιλεγμένων ταινιών του σκηνοθέτη στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πάτρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Μικρό Ψάρι», «Σπιρτόκουτο» και «Σπασμένη Φλέβα», οι οποίες θα συνοδεύονται από συζητήσεις του Γιάννη Οικονομίδη και των συντελεστών των ταινιών με το κοινό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της τελετής αναγόρευσης και των προβολών ταινιώνεδώ

Οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σύνδεση της κινηματογραφικής τέχνης με την ανάλυση, την κριτική προσέγγιση και τον δημόσιο διάλογο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του πανεπιστημίου ως χώρου συνάντησης της δημιουργικής πρακτικής με τη γνώση και την έρευνα.

Ο Γιάννης Οικονομίδης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1967. Μετά από σπουδές κινηματογράφου και τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους, σκηνοθέτησε το εμβληματικό «Σπιρτόκουτο» (2003). Η ταινία «Η ψυχή στο στόμα» προβλήθηκε στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών (2006), ενώ ο «Μαχαιροβγάλτης» (2010) απέσπασε επτά βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου. Το «Μικρό Ψάρι» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου (2014), ενώ η πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία του, «Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» (2020), σημείωσε εισπρακτική επιτυχία και έλαβε δεκαπέντε υποψηφιότητες από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Η επιλογή του ΕΑΠ να τιμήσει τον Γιάννη Οικονομίδη υπογραμμίζει τη θέση του κινηματογράφου ως πεδίου καλλιτεχνικής δημιουργίας, κοινωνικού σχολιασμού και ακαδημαϊκής μελέτης, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη κινηματογραφική πράξη και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:37 Πάτρα: Αναβάλλεται η εκδήλωση κοπής πίτα του Ανδρέα Τσώκου
16:24 Δραπετσώνα: Ο σουβλατζής και ο τιμοκατάλογος για ηρωίνη και κοκαΐνη!
16:12 Εργατικό Κέντρο Πάτρας για «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αμεσα έλεγχοι σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ
16:11 ΕΚΤΑΚΤΟ – Τρίκαλα: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
16:00 Ο Τσίπρας για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Θεμελιώδες δικαίωμα η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
16:00 Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία;
15:48 Ανιψιά Μαρίν Λεπέν: «Ατυχή συμβάντα» οι φόνοι στη Μινεάπολη
15:36 Ευχάριστα νέα για την Σία Κοσιώνη
15:24 Πόσο ανεβαίνει το πρόστιμο για όσους χρησιμοποιούν τις Αστικές συγκοινωνίες χωρίς εισιτήριο
15:12 Νέες συστάσεις για την κακοκαιρία, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
15:10 Τα φαντάσματα που παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο των Προσφυγικών… – Φωτογραφίες
15:08 Laser 4ης Γενιάς: Τι Είναι και Ποιες οι Διαφορές του με τις Άλλες Μεθόδους
15:00 Αχαΐα: Σε τροχιά υλοποίησης με 30 εκατ. ευρώ – Εντάχθηκαν στο ΕΠΑ οδικά και αντιπλημμυρικά έργα
14:57 ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα
14:53 Μάχη για τη ζωή νεογέννητης φώκιας στους Λειψούς – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εξειδικευμένη περίθαλψη ΒΙΝΤΕΟ
14:49 Αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα με τη Νότια Αφρική: Υποχωρούν οι ελληνικές εξαγωγές, εκτοξεύονται οι εισαγωγές
14:46 Από το σουβλάκι στη Δίωξη Ναρκωτικών: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στον Πειραιά
14:42 Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Νικόλαος Ζήβας – Σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη»
14:37 Συναγερμός σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: 16χρονος πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη – Συνελήφθη και ο πατέρας του
14:29 Τσίπρας για τη ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται για το μεροκάματο;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ