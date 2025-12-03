Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δίκαιος ο αγώνας των βιοπαλαιστών»

Με ανακοίνωσή του, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας εκφράζει αλληλεγγύη στους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας κυβερνητική πολιτική και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις που –όπως αναφέρει– οδηγούν τη μικρή αγροτιά σε αδιέξοδο.

03 Δεκ. 2025 13:22
Σαφές μήνυμα στήριξης στις αγροτικές κινητοποιήσεις στέλνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τονίζοντας ότι ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι δίκαιος και ζητώντας από τα σωματεία και τους εργαζομένους της περιοχής να σταθούν στο πλευρό τους.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων στην περιοχή και σε ολόκληρη τη χώρα, εκφράζοντας αλληλεγγύη και στήριξη στην απόφασή τους για κλιμάκωση του αγώνα. Όπως σημειώνει, οι κινητοποιήσεις στρέφονται «κόντρα στην ΚΑΠ της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων», η οποία – όπως υποστηρίζει – στερεί από τους μικρούς παραγωγούς το δικαίωμα να παραμείνουν στον τόπο τους και να ζουν αξιοπρεπώς από την εργασία τους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σε συνδυασμό με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, «οδηγούν τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στην καταστροφή προς όφελος των μονοπωλίων του αγροδιατροφικού τομέα». Γίνεται αναφορά και στο «σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο – κατά την ανακοίνωση – δείχνει ότι μεγάλα ποσά κατευθύνονταν σε μεγαλοαγρότες, ενώ οι μικροί παραγωγοί λάμβαναν ελάχιστα.

Το Εργατικό Κέντρο συνδέει την κατάσταση στην αγροτική παραγωγή με την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές των προϊόντων μέχρι να φτάσουν στα ράφια, αλλά και με ζητήματα στον χώρο της εργασίας, όπως η εντατικοποίηση, η ευελιξία στα ωράρια, οι χαμηλοί μισθοί και η έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Σκληρή κριτική ασκείται και στην κυβέρνηση, την οποία το ΕΚΠ κατηγορεί ότι αντί να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών «έστειλε τις δυνάμεις καταστολής για να εμποδίσει τις κινητοποιήσεις», όπως – αναφέρει – κάνει και με τους αγώνες των εργαζομένων. Τονίζεται ότι αυτές οι προσπάθειες «πέφτουν στο κενό», με το Εργατικό Κέντρο να στέλνει μήνυμα στήριξης και ενότητας.

Το ΕΚΠ καλεί τα συνδικάτα, τις εργάτριες και τους εργάτες της Πάτρας να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών «με κάθε πρόσφορο τρόπο», θεωρώντας ότι ο κοινός αγώνας εργατών και αγροτών είναι αναγκαίος για αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και εργασίας.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το σύνθημα: «Εργάτες και αγρότες ενωμένοι θα βγούμε νικητές!»

