Το Φεστιβάλ Ολυμπίας στο Welcome to UP 2025: Ο Παντελής Παντέλογλου μιλά στο pelop.gr για τη δύναμη του νεανικού σινεμά

Μέσα από τη ματιά του καλλιτεχνικού διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας, Παντελή Παντέλογλου, το νεανικό σινεμά αποκαλύπτεται ως ένα πεδίο ελευθερίας, δημιουργίας και βαθιάς έκφρασης.

Μιλώντας για τη συμμετοχή του Φεστιβάλ Ολυμπίας στο “Welcome to UP Festival”, ο Παντελής Παντέλογλου εξηγεί γιατί «η νεότητα δεν έχει απάθεια». Από τις ταινίες της “Κάμερα Ζιζάνιο” και του “Mythos Project” μέχρι το νέο σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο, μιλά για την αξία της εμπιστοσύνης, της εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Όπως αποκαλύπτει ο καλλιτεχνικός διευθυντής Παντελής Παντέλογλου, η παρουσία του Φεστιβάλ στο Πανεπιστήμιο Πατρών συνδέεται με το πρόσφατο σύμφωνο συνεργασίας των δύο φορέων, που ανοίγει νέους δρόμους σε κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Μια συζήτηση για τη δύναμη του νεανικού σινεμά, τη δημιουργία χωρίς όρια και τη σημασία του να «εμπιστευόμαστε τα παιδιά».

Σημειώνεται πως οι κινηματογραφικές βραδιές στο Πάρκο της Ειρήνης υποστηρίζονται από το Ίδρυμα Τοπάλη.

Η νεότητα ως πεδίο δημιουργίας

«Ως Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, επιχειρούμε πάντοτε να είμαστε σε επαφή με τη νεότητα, που είναι συνυφασμένη με την έννοια του Πανεπιστημίου», αναφέρει ο καλλιτεχνικός διευθυντής Παντελής Παντέλογλου και συνεχίζει: «Και ειδικά στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, αυτή η σχέση περνά μέσα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα, προσπαθούμε να δείξουμε μέρος της δουλειάς μας, καθώς σημαντικό τμήμα της συνδέεται με τη νεανική δημιουργία στον χώρο των οπτικοακουστικών και του κινηματογράφου Έτσι,όταν ήρθε η πρόταση από το Ίδρυμα Τοπάλη και τον Βαγγέλη Πολίτη – Στεργίου να συνεργαστούμε για αυτές τις προβολές, καταλήξαμε να προτείνουμε ένα πρόγραμμα που αποτελείται από ταινίες φτιαγμένες από νέους, εφήβους ή και νέους, οι οποίες είναι πολύ υψηλής ποιότητας και εκφράζουν πρωτογενώς την νεανική».

Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται στην Πάτρα περιλαμβάνει ταινίες δημιουργημένες από εφήβους και νέους, οι οποίες –όπως επισημαίνει– είναι «πολύ υψηλής ποιότητας και εκφράζουν πρωτογενώς τη νεανική ματιά».

«Κάποιες έχουν παραχθεί στο πλαίσιο εργαστηρίων που έχουμε οργανώσει εμείς και κάποιες άλλες, διεθνείς, έχουν δημιουργηθεί από νέους 17 έως 20 ετών που έφτιαξαν μόνοι τους τις ταινίες τους, χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο. Συνήθως πρόκειται για παιδιά με εξαιρετικό ταλέντο, δημιουργικότητα και κλίση προς τις τέχνες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την “Κάμερα Ζιζάνιο” στο “Mythos Project”

Πολλές από τις προβολές προέρχονται από την «Κάμερα Ζιζάνιο», την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας που το φεστιβάλ διοργανώνει εδώ και 25 χρόνια, καθώς και από το Mythos Project, το πολυεθνικό εργαστήριο που φέτος θα πραγματοποιηθεί για 15η χρονιά στον Πύργο Ηλείας.

«Στο Mythos Project φιλοξενούμε κάθε χρόνο γύρω στους 80 με 100 εφήβους και μετα-εφήβους από διαφορετικές χώρες. Οι ταινίες που παράγονται εκεί κουβαλούν μια απίστευτη ενέργεια. Είναι μικρές εξομολογήσεις, ιστορίες ταυτότητας, αναζητήσεις. Όλες μαζί συγκροτούν ένα μωσαϊκό της σύγχρονης νεότητας», τονίζει ο Παντέλογλου.

Το βλέμμα των φοιτητών και η γλώσσα του κινηματογράφου

Για τον καλλιτεχνικό διευθυντή, η προβολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί μια ευκαιρία διαλόγου με τη φοιτητική κοινότητα: «Θέλαμε αυτό το πρόγραμμα να απευθύνεται και στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, με την έννοια ότι η δημιουργία μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Είναι ωραίο να βλέπει κανείς πώς μπορεί να μιλήσει μέσα από την τέχνη του σινεμά».

Και προσθέτει: «Τα παιδιά σήμερα καταναλώνουν κυρίως mainstream περιεχόμενο, το οποίο είναι κατανοητό. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό που μπορεί να κάνει κανείς με τα διαθέσιμα μέσα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι – πιο κοντά στη γραμματική και το συντακτικό της κινηματογραφικής τέχνης. Είναι ωραίο να τα γνωρίζουν κι αυτά».

Μια συνεργασία με προοπτική

Η παρουσία του φεστιβάλ στην Πάτρα συνδέεται άμεσα με το πρόσφατο σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψαν το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο προβλέπει κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, προγράμματα και ανταλλαγές.

«Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη γενικότερη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο. Έχουμε ήδη κάνει κοινές δράσεις και θέλουμε να υπάρξει συνέχεια. Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης, αλλά και μια κοινή πεποίθηση ότι ο πολιτισμός μπορεί να είναι εργαλείο παιδείας», εξηγεί ο Παντέλογλου.

Νέα γενιά, νέα θέματα

Ερωτηθής για τη θεματολογία των ταινιών, ο καλλιτεχνικός διευθυντής επισημαίνει: «Το βασικό είναι να δοθεί χώρος στους νέους να μιλήσουν. Ακόμα κι όταν τους δίνεις ένα κοινό θέμα, οι ταινίες είναι διαφορετικές, γιατί οι άνθρωποι που τις φτιάχνουν είναι διαφορετικοί. Υπάρχουν ζητήματα προσωπικά, πολιτικά, συναισθηματικά, κοινωνικά».

Και προσθέτει: «Δεν πιστεύω ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Υπάρχουν πάντα εκείνοι που νοιάζονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Αλλά το να λέμε πως “η νέα γενιά χάθηκε” είναι μια νοσταλγία για ένα παρελθόν που δεν υπήρξε ποτέ».

Το πρόγραμμα προβολών

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν ταινίες μικρού μήκους από νέους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως:

Gas, σε σκηνοθεσία Diana Chernykova από τη Ρωσία

Ταινία από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων

Αλφειός κι Αρέθουσα, από το Λύκειο Βαρθολομιού

Sacred, των Dante Rustav και Masha Golv από το Αζερμπαϊτζάν

Αmerican Drean της Renee Shi από την Αμερική

The traveller, του Jiahao Zhang από την Κίνα

Red Sweater, της Romana Schützenede από την Αυστρία

Marginalisation, της Lilith Jorg από την Γερμανία

Disconnected , από το 14ο Mythos Project της Camera Zizanio

Don’t be so silly boy, από το 12o Mythos Project της Camera Zizanio

The oubliette, του max Hendrickson από την Ιρλανδία

Κι αντί να μιλήσει, τραγουδάει, Eκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής -The Boy

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



