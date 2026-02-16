Το Fight Club Patras χρυσό μετάλλιο στα Τίρανα

Μεγάλη διεθνή διάκριση για τον Δημήτρη Κωτσόπουλο του Fight Club Patras με χρυσό μετάλλιο στα Τίρανα.

16 Φεβ. 2026 20:26
Pelop News

Μια σπουδαία διεθνής διάκριση προστέθηκε στο ενεργητικό του Fight Club Patras, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αγωνιστική άνοδο του συλλόγου και τη συστηματική δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα προετοιμασίας.

Στο υψηλού επιπέδου European Qualified Grand Prix, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, ο αθλητής Δημήτρης Κωτσόπουλος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -57kg Παίδων, στην πρώτη του συμμετοχή στη νέα αγωνιστική κατηγορία.

Με εξαιρετική αγωνιστική παρουσία, τακτική ωριμότητα και πνευματική συγκέντρωση, προχώρησε βήμα–βήμα μέσα από μια απαιτητική διαδρομή τεσσάρων δυνατών αναμετρήσεων, απέναντι σε κορυφαίους αθλητές ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία – Τουρκία – Ιταλία), φτάνοντας πανάξια στην κορυφή του βάθρου των νικητών.

Η απόδοσή του χαρακτηρίστηκε από τεχνική ακρίβεια, αγωνιστικό ρυθμό και αποφασιστικότητα, στοιχεία που τον ανέδειξαν κορυφαίο της κατηγορίας του.
Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς συνοδεύεται από την πρόκριση στην τελική φάση του European Grand Prix που θα διεξαχθεί στη Βοσνία, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη υψηλότερους στόχους σε διεθνές επίπεδο.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλο το προπονητικό επιτελείο του συλλόγου, καθώς και στην οικογένεια του αθλητή για τη διαρκή στήριξη.

Ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα και προπονητή του Μιχάλη Κωτσόπουλο γνωστό στο ευρύ αθλητικό κοινό ως μέλος της Εθνικής ομάδας τάε κβον ντο στο παρελθόν, για τον σχεδιασμό την καθοδήγηση και τη σταθερή αγωνιστική πορεία που έχει χτιστεί το τελευταίο διάστημα, μια πορεία που είχε ήδη επιβεβαιωθεί με το Χρυσό μετάλλιο στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία -53kg.

Το συγκεκριμένο χρυσό μετάλλιο αποτελεί τη μοναδική κορυφή για την πόλη της Πάτρας, στη διοργάνωση και αναδεικνύει έμπρακτα ότι η συστηματική δουλειά στη βάση, το σωστό αγωνιστικό πλάνο και η μακροχρόνια επένδυση στο «φυτώριο» αθλητών συνεχίζουν να παράγουν πρωταγωνιστές.

Συγχαρητήρια και στους αθλητές Ανδρέα Κοντογεωργακόπουλο και Ελεάνα Κοντογεωργακοπούλου για τις αξιόλογες και ανταγωνιστικές εμφανίσεις τους.

Ο σύλλογος συνεχίζει με συνέπεια, φιλοσοφία νικητή και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξέλιξη.

“Συνεχίζουμε δυνατά — προσηλωμένοι στους στόχους μας!”, τόνισε ο Μιχάλης Κωτσόπουλος.

