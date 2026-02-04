Το γύρισε στην… κομμωτική η Τζένιφερ Ανιστον ΦΩΤΟ

Aλλαγή καριέρας φαίνεται πως δοκίμασε στο Instagram η Τζένιφερ Άνιστον, μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο, όπου «πελάτης» της είναι ο στενός της φίλος, Τζέισον Μπέιτμαν.

Στο χιουμοριστικό βίντεο, ο 57χρονος ηθοποιός φτάνει στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, ζητώντας τη βοήθειά της για τα μαλλιά του.

«Ποιος σου είπε ότι είμαι κομμώτρια;» τον ρωτά, με εκείνον να απαντά πως το έμαθε από το διαδίκτυο και ότι, πλέον, χτενίζει κόσμο με τα προϊόντα της εταιρίας της.

Παρότι δείχνει αιφνιδιασμένη, η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ τον βάζει να καθίσει σε μια καρέκλα και πιάνει δουλειά. Ο Τζέισον Μπέιτμαν, όμως, δεν αφήνει στιγμή να πάει χαμένη: απορεί γιατί δεν του φόρεσε ποδιά και αν διαθέτει καν τις βασικές ικανότητες μιας επαγγελματία.

Η «συνεδρία» συνεχίζεται με την Άνιστον πότε να παλεύει με τα προϊόντα και πότε να καταφέρνει… μικρές ζημιές με το πιστολάκι, ενώ το κωμικό κλίμα παραμένει μέχρι το τέλος. Όταν την ρωτά αν θα τον χρεώσει, εκείνη απαντά πως «είναι δωρέαν», με τον Μπέιτμαν να κλείνει λέγοντας «ευχαριστώ θεία Τζεν» και να ρίχνει μετά στην κάμερα ένα βλέμμα που τα λέει όλα: σαν να μην έγινε τελικά και κάτι ιδιαίτερο.

