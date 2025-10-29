Το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στο Κατάκολο – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και παρουσία αστυνομίας στο λιμάνι ΦΩΤΟ

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατακόλου, μεταφέροντας εκατοντάδες τουρίστες από το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, το Κατάκολο αποτελούσε εξ αρχής τον προγραμματισμένο σταθμό προσέγγισης για τη Δυτική Ελλάδα.

Οι αρχικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει και ανέφεραν ότι το πλοίο θα κατέπλεε στην Πάτρα, αποδείχθηκαν εσφαλμένες, προκαλώντας πάντως κινητοποίηση τόσο των τοπικών αρχών όσο και συλλογικοτήτων, που είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Πάτρα: Κινητοποίηση για ένα πλοίο, που δεν ήρθε ΦΩΤΟ

Στο Κατάκολο, η αστυνομική παρουσία είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, με περιπολικά του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ. να επιτηρούν διακριτικά την αποβίβαση των επιβατών. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας εντός του λιμανιού και στους γύρω δρόμους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των τουριστών και η απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος αφίξεων.

Πηγή: patrisnews.com – φωτο fb/Βασίλης Φάμελος

