Το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στο Κατάκολο – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και παρουσία αστυνομίας στο λιμάνι ΦΩΤΟ

Στο λιμάνι του Κατακόλου έδεσε τελικά το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, μεταφέροντας εκατοντάδες τουρίστες από το Ισραήλ. Παρά τις αρχικές πληροφορίες περί άφιξης στην Πάτρα, το λιμάνι της αχαϊκής πρωτεύουσας δεν περιλαμβανόταν ποτέ στο δρομολόγιο, ενώ στο Κατάκολο εφαρμόστηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

29 Οκτ. 2025 12:34
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατακόλου, μεταφέροντας εκατοντάδες τουρίστες από το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, το Κατάκολο αποτελούσε εξ αρχής τον προγραμματισμένο σταθμό προσέγγισης για τη Δυτική Ελλάδα.

Οι αρχικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει και ανέφεραν ότι το πλοίο θα κατέπλεε στην Πάτρα, αποδείχθηκαν εσφαλμένες, προκαλώντας πάντως κινητοποίηση τόσο των τοπικών αρχών όσο και συλλογικοτήτων, που είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Στο Κατάκολο, η αστυνομική παρουσία είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, με περιπολικά του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ. να επιτηρούν διακριτικά την αποβίβαση των επιβατών. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας εντός του λιμανιού και στους γύρω δρόμους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των τουριστών και η απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος αφίξεων.

Πηγή: patrisnews.com – φωτο fb/Βασίλης Φάμελος
