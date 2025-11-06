Το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων: Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που γεφύρωσαν την ζωή με τον θάνατο

Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που γεφυρώνουν τον θάνατο με τη ζωή και φωτίζουν το θαύμα της αναγέννησης, παρουσιάστηκαν χθες στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων και Παίδων και το Μεταμοσχευτικό Κέντρο Νεφρού και Παγκρέατος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, με στόχο να περάσει το μήνυμα της δωρεάς οργάνων.

Και οι καλύτεροι πρεσβευτές του μηνύματος είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη ζωή, επειδή κάποιοι γονείς και αδέλφια έσπειραν ζωή μέσα από τον θάνατο του παιδιού τους ή του αδελφού τους.

Σήμερα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών έχει πετύχει μέσω της επιστημονικής ομάδας που διαθέτει, να είναι στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά της δωρεάς οργάνων, αλλά και των μεταμοσχεύσεων. Κι αυτό οφείλουν να το υποστηρίξουν οι πάντες, ώστε να αναπτυχθεί ένα αυτόνομο ισχυρό Μεταμοσχευτικό Κέντρο.

Φωτεινή Φλίγκου (καθηγήτρια-διευθύντρια ΜΕΘ Ενηλίκων): «Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να αποτίσει φόρο τιμής στους αποβιώσαντες και ζώντες δότες οργάνων, αλλά και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό γύρω από τη δωρεά ιστών και οργάνων. Το μέγεθος της υπερβατικής αυτής πράξης μετακυλίεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών είναι ανάμεσα στα πρώτα νοσοκομεία της χώρας στη δωρεά συμπαγών οργάνων. Από το 2002 μέχρι το 2025: 68 δότες εκ των οποίων οι 18 παιδιά. Το έτος 2025 έχουμε ήδη 5 ενήλικες δωρητές οργάνων και 2 παιδιά».

Ανδρέας Ηλιάδης (υπεύθυνος ΜΕΘ Παίδων): «Δεν περιγράφεται με λόγια η ανακοίνωση του θανάτου ενός μικρού παιδιού στους γονείς μέσα στην εντατική. Κλείστε τα μάτια σας και βρεθείτε σε αυτή τη θέση όταν αυτοί οι γονείς, αυτές οι μητέρες, είπαν μετά την ανακοίνωση του θανάτου των παιδιών τους ότι επιθυμούν να ζήσουν άλλα παιδιά. Η σκέψη εδώ σταματά. Τα λόγια περιττά… Να μην ξεχαστούν ποτέ. Κάθε μέρα να είναι στη θύμησή μας και στις καρδιές όλων μας».

Ευάγγελος Παπαχρήστου (καθηγητής-διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής): «Το κέντρο μεταμοσχεύσεων έχει τη ρίζα του στο 1997 με πρωτεργάτες τους Ι. Βλαχογιάννη, Δ. Καραβία και τον Α. Τζάκη που συμμετείχε στις πρώτες μεταμοσχεύσεις. Τελευταία γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια και με τη συνδρομή του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΜ έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Μεταξύ αυτών είναι η τοποθέτηση τοπικών συντονιστών μεταμοσχεύσεων που είναι πολύ βοηθητικοί».

Νικόλαος Καρύδης (Επ. καθηγητής-χειρουργός μεταμοσχεύσεων): «Χαίρομαι που βλέπω λήπτες και δότες να είναι πολύ καλύτερα απ’ όταν τους γνώρισα. Κι αυτό είναι ικανοποίηση για μένα. Οταν ήρθα πριν από τρεισήμισι χρόνια αντιμετώπισα μία δυσπιστία για τις μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες. Σήμερα αυτό το αναστρέψαμε. Η δεύτερη αμφισβήτηση αφορούσε τις μεταμοσχεύσεις παγκρέατος. Σήμερα είμαστε το πρώτο κέντρο μεταμοσχεύσεων παγκρέατος. Κι αυτό το πετύχαμε διότι λειτουργήσαμε όλοι ως μία μεγάλη ομάδα, ΕΟΜ, ΕΚΑΒ, νοσηλευτές χειρουργείου, χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, νεφρολόγοι. Για το μέλλον θέλουμε να αναπτυχθούμε περαιτέρω. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε χειρουργούς και νοσηλευτικό προσωπικό».

Νατάσσα Σολωμού (διευθύντρια ΕΚΑΒ): «Οι ήρωες είναι οι δότες και οι οικογένειές τους. Η δωρεά οργάνων προκαλεί ρίγη σε όλους μας. Από εμάς που συνδράμουμε σε αυτή τη αλυσίδα απαιτείται επαγγελματισμός, αφοσίωση και ταχύτητα».

Την εκδήλωση χαιρέτισε η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου, η οποία ανακοίνωσε πως η Περιφέρεια ετοιμάζει μια μεγάλη δράση που θα αναδείξει το μήνυμα για τη δωρεά οργάνων, τη δωρεά μυελού των οστών και την εθελοντική αιμοδοσία, δημιουργώντας ένα οργανωμένο δίκτυο με στόχευση την κάλυψη των αναγκών της Δυτικής Ελλάδας.

Ο διοικητής του ΠΓΝΠ, δρ. Δημήτριος Μπάκος, ο οποίος ήταν παρών, όπως και ο αναπληρωτής διοικητής Χρήστος Γούλας, τόνισε πως «στο Νοσοκομείο μας έχουμε ένα πλαίσιο για να γίνει κανείς δότης και έχουμε καθετοποιήσει τις μεταμοσχεύσεις με αιχμή τις μεταμοσχεύσεις νεφρού και παγκρέατος».

Το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων υπογράμμισαν επίσης η αντιπρύτανης Ελένη Αλμπάνη και η πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Αχαΐας Λεωνίς Σαμαρτζή.

Κατερίνα Βέρρα: «Εζησα την αγάπη δίχως όρους»

«Η θυσία των γονιών μου ήταν αυτή που μου έδωσε ξανά ζωή» ανέφερε η Κατερίνα Βέρρα, η οποία για 17 χρόνια ζούσε με νεφρική ανεπάρκεια, μέχρις ότου οι γονείς της, πρώτα η μητέρα της Χριστίνα και μετά ο πατέρας της Φώτης, της χάρισαν το νεφρό τους. «Αισθάνομαι τυχερή, διότι με το πρόβλημα υγείας μου έλαβα τόση αγάπη από τους γονείς μου. Είναι σαν να με γέννησαν δεύτερη φορά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη θυσία των γονιών μου και τη χαρά στο βλέμμα τους όταν έβλεπαν ότι η υγεία μου εξελισσόταν καλά. Η μεταμόσχευση δεν μου έδωσε μόνο ζωή, αλλά ήταν ευκαιρία να γνωρίσω τι σημαίνει αγάπη δίχως όρους. Τι σημαίνει θυσία. Τι σημαίνει επιστήμη και θαύμα. Για όλα αυτά ευχαριστώ τους γονείς μου, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό. Χάρη σε όλους αυτούς έζησα και μπόρεσα να αποκτήσω έναν γιο».

Ελένη Δοϊκού: «Βγήκα κι εγώ κερδισμένη»

«Προθυμοποιήθηκα να δώσω τον νεφρό μου στον σύζυγό μου. Η επέμβαση έγινε και ήταν επιτυχής. Ηταν μια πράξη αγάπης για τον άνθρωπό μου, ο οποίος δεν χρειάζεται πλέον να είναι στην αιμοκάθαρση και πλέον έχει μια φυσιολογική ζωή, κάτι που έχει αντίκτυπο στην οικογένειά μας. Δεν θεωρώ ότι είμαι ηρωίδα. Από την προσφορά αυτή βγήκα κι εγώ κερδισμένη. Εχω τον σύζυγό μου και ο γιος μας έχει και τους δύο γονείς του. Αφού η δωρεά δεν επηρέασε τη ζωή μου, γιατί να μην το κάνω; Από την πλευρά μου προτρέπω όλους να γίνουμε δωρητές οργάνων όχι μόνον για συγγενικά μας πρόσωπα, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται μόσχευμα».

Φωτεινή Τσιλιμέκη: Παρηγοριά η προσφορά ζωής

«Η καρδιά του ταξίδευε και η δική μου φτερούγιζε. Η απόφαση να δωρίσουμε τα όργανα του αδελφού μου ήταν συνειδητή, απόλυτη και σίγουρη» περιέγραψε η Φωτεινή Τσιλιμέκη από το Μεσολόγγι για την απόφαση της οικογένειά της να δωρίσουν τα όργανα του αδελφού της Δημήτρη.

«Η απόφασή μας δικαιώθηκε. Ευτυχώς με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών δόθηκαν έξι μοσχεύματα (καρδιά, ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς). Ο πόνος είναι αδιαπραγμάτευτος για τον καθένα, όμως η δωρεά οργάνων είναι το καλύτερο εφόδιο για να σταθείς στα πόδια σου ως άνθρωπος. Οταν έχεις σκορπίσει ζωή, μέσα από την δωρεά οργάνων, είναι η καλύτερη παρακαταθήκη που μπορούμε να αφήσουμε στην κοινωνία. Και αυτό είναι το καλύτερο παράσημο για μας ως οικογένεια του Δημήτρη, να πείσουμε και άλλους να γίνουν δωρητές οργάνων».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



