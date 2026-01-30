Το μεγάλο μυστικό του 93χρονου, που έχει τη βιολογική ηλικία ενός 30άρη! ΒΙΝΤΕΟ

Στα του 93 χρόνια ο Richard Morgan θα μπορούσε να είναι ένας απλός συνταξιούχος που περνάει ήρεμα τη ζωή του μαζί με τη γυναίκα του, φροντίζοντας τον κήπο του ή παίζοντας σκάκι. Πρώην κατασκευαστής μπαταριών και αρτοποιός, άρχισε να γυμνάζεται μόλις πριν από 20 χρόνια, έχοντας σήμερα τη φυσική κατάσταση ενός τριαντάρη!

Ο Ιρλανδός υπερήλικας είναι πλέον τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην κωπηλασία κλειστού χώρου. Έχει την αερόβια ικανότητα ενός υγιούς 30άρη ή 40άρη, το σώμα του αποτελείται κατά 80% από μυς, με μόλις 15% λίπος. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα των Ιρλανδών ερευνητών, που μελέτησαν τον καρδιακό του ρυθμό, τη φυσική του κατάσταση και τη λειτουργία του μεταβολισμού, της καρδιάς και των πνευμόνων του σε μια μελέτη περίπτωσης, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Applied Physiology.

Όπως παρατήρησαν οι ερευνητές, ο σφυγμός του έφτασε τους 153 παλμούς ανά λεπτό, ξεπερνώντας τον αναμενόμενο μέγιστο καρδιακό ρυθμό για την ηλικία του και όντας ανάμεσα στις υψηλότερες τιμές για άτομα στα 90 τους χρόνια, υποδεικνύοντας μια πολύ δυνατή καρδιά.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο κύριος Morgan είχε παρακολουθήσει μια προπόνηση κωπηλασίας με έναν από τους εγγονούς του, ο οποίος, ως φοιτητής σε κολλέγιο, έπαιρνε μέρος σε αγώνες κωπηλασίας. Πλέον γυμνάζεται για 40 λεπτά την ημέρα, ξεκινώντας με κωπηλασία γύρω στα 18,5 μίλια. Προπονείται επίσης με βάρη για περαιτέρω ενδυνάμωση δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, συνδυάζοντας παράλληλα ένα μείγμα εύκολων προπονήσεων υψηλής και χαμηλής έντασης.

«Ξεκίνησα από το πουθενά και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μεγάλη ευχαρίστηση στην άσκηση» επισήμανε ο ίδιος.

Εκτός από την καθημερινή γυμναστική, ο κύριος Morgan ακολουθεί μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, που αποτελούν το κλειδί για την οικοδόμηση των μυών και τη διατήρηση του μεταβολισμού, υπερβαίνοντας όμως τακτικά τη συνήθη διατροφική σύσταση των περίπου 60 γραμμαρίων.

«Θα πρέπει να εξετάσουμε τους πολύ δραστήριους ηλικιωμένους αν θέλουμε να κατανοήσουμε τη γήρανση» δήλωσε ο Bas Van Hooren, διδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Βέβαια, ο κύριος Μόργκαν πιθανώς είχε κάποια γενετικά πλεονεκτήματα, επισημαίνουν οι επιστήμονες, καθώς η ικανότητά του στην κωπηλασία φαίνεται να είναι οικογενειακή υπόθεση. Επιπλέον, οι αγωνιστικές του επιδόσεις τα τελευταία χρόνια είναι πιο αργές από ό,τι ήταν πριν από 15, 10 ή ακόμη και πέντε χρόνια. Συνεπώς, αν και η άσκηση δεν έχει τη δυνατότητα να «σβήσει» τις επιπτώσεις της γήρανσης, μπορεί να επιβραδύνει τις επιπτώσεις της στο σώμα.

Η περίπτωση του κύριου Morgan είναι ένα καλό παράδειγμα ανθρώπων 90 και 100 ετών, που πλέον έχουν επιτύχει μεγάλη μακροζωία παραμένοντας σωματικά δραστήριοι. Υπάρχουν, όμως, κι άλλα παρόμοια παραδείγματα, όπως ο 100χρονος Les Savino από την Πενσυλβάνια, ο οποίος γυμνάζεται τρεις ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, συνδυάζοντας τα βάρη και την αερόβια προπόνηση.

Υπάρχουν πλέον αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μόλις 20 λεπτά σωματικής δραστηριότητας την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου, άνοιας και καρδιακών παθήσεων κατά περίπου το ένα τρίτο, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική από ορισμένα φάρμακα.

