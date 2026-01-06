Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια

Μήνυμα Κωνσταντοπούλου γεμάτο νόημα και αλληλεγγύη προς τους αγρότες

Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια
06 Ιαν. 2026 19:29
Pelop News

Με ένα μήνυμα γεμάτο νόημα και αλληλεγγύη προς τους αγρότες, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εύχεται για τα Θεοφάνεια ψυχή, δύναμη και αποφασιστικότητα σε όλους.

«Ψυχή και Δύναμη και στους αγρότες μας! Ο αγώνας σας είναι ιερός, αγώνας ζωής για όλη την κοινωνία, απέναντι σε μια διεφθαρμένη εξουσία που, αφού σπατάλησε τα χρήματά σας, τώρα δηλώνει με θράσος ότι της τέλειωσε η… υπομονή», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι «σε εμάς δεν τέλειωσε ούτε η υπομονή ούτε η επιμονή να στηρίζουμε το δίκιο σας».

Στο μήνυμά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εύχεται σε όλους «φως, διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων», καλώντας για καθαρή συνείδηση, ανοιχτά μάτια, ψυχή και μυαλό, καθώς και για αγάπη, ενσυναίσθηση και ειρήνη.

Ακολουθεί το πλήρες μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια:

«Χρόνια πολλά, για άλλη μια σημαντική και συμβολική γιορτή!
Να έχουμε φως, διαυγές πνεύμα, καθαρή συνείδηση, ανοιχτά μάτια, ανοιχτή ψυχή, ανοιχτό μυαλό!
Αγάπη, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη, Ειρήνη!

Με όλη μου την καρδιά εύχομαι δύναμη σε όλες και όλους μας που είμαστε αποφασισμένοι, αυτήν την σημαντική χρονιά που μόλις άρχισε κι έδειξε πως θα έχει μεγάλες δοκιμασίες, να διώξουμε όλη την βρομιά και τη διαφθορά, να φέρουμε φως, διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

Ψυχή και Δύναμη και στους αγρότες μας! Ο αγώνας σας είναι ιερός, αγώνας ζωής για όλη την κοινωνία, απέναντι σε μια διεφθαρμένη εξουσία, που, αφού έφαγε τα δικά σας χρήματα, τώρα δηλώνει με θράσος ότι της τέλειωσε η… υπομονή!

Σε εμάς δεν τέλειωσε ούτε η υπομονή ούτε η επιμονή να στηρίζουμε το δίκιο σας και αυτό θα κάνουμε!»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Άνοια και Αλτσχάιμερ: Ο ρόλος των υδατανθράκων στη διατροφή – Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη
22:02 Τράπουλα: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη
21:54 Aνθρωποειδές ρομπότ: Πόσο κοστίζει για να κάνει δουλειές; στο σπίτι σου;
21:40 Σάκχαρο: Η πιο απλή κίνηση για να το ρίξετε
21:28 Το «καρμικό» μυστικό για τον καρκίνο που ενώνει την Κέιτ και τον βασιλιά Κάρολο
21:15 Ο «Καζαμίας» της «Π»: 5+1 μαντεψιές για το 2026
21:14 Ανακαλύψτε το «Μικρό Θιβέτ» της Ιταλίας
21:00 Ο Νίκος Γκάνος για το «ΟΧΙ» της ΕΡΤ για δεύτερη χρονιά για τη Eurovision 2026
20:45 Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις άνδρες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα
20:36 Αχαΐα: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία
20:27 Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο: Έφυγε σε ηλικία 81 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
20:20 Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων
20:11 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των συμμάχων για την ασφάλεια στην Αρκτική»
20:01 Ανετη πρόκριση για την Παναχαϊκή στο Κύπελλο
20:00 Η ταυτότητα της Πελοποννήσου
19:50 Σέρρες: Στον εισαγγελέα αύριο ο 16χρονος, πώς έγινε το έγκλημα
19:43 Ο Προμηθέας πρώτη μάχη απόψε στη Βουργουνδία με τη Σαλόν
19:38 Συναγερμός στα Χανιά: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Κεφάλι Κισάμου
19:29 Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια
19:21 Πιερρακάκης από Φανάρι: Δημιουργούνται 600 νέες οργανικές θέσεις κληρικών σε όλο τον κόσμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ