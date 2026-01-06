Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια

Με ένα μήνυμα γεμάτο νόημα και αλληλεγγύη προς τους αγρότες, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εύχεται για τα Θεοφάνεια ψυχή, δύναμη και αποφασιστικότητα σε όλους.

«Ψυχή και Δύναμη και στους αγρότες μας! Ο αγώνας σας είναι ιερός, αγώνας ζωής για όλη την κοινωνία, απέναντι σε μια διεφθαρμένη εξουσία που, αφού σπατάλησε τα χρήματά σας, τώρα δηλώνει με θράσος ότι της τέλειωσε η… υπομονή», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι «σε εμάς δεν τέλειωσε ούτε η υπομονή ούτε η επιμονή να στηρίζουμε το δίκιο σας».

Στο μήνυμά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εύχεται σε όλους «φως, διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων», καλώντας για καθαρή συνείδηση, ανοιχτά μάτια, ψυχή και μυαλό, καθώς και για αγάπη, ενσυναίσθηση και ειρήνη.

Ακολουθεί το πλήρες μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια:

«Χρόνια πολλά, για άλλη μια σημαντική και συμβολική γιορτή!

Να έχουμε φως, διαυγές πνεύμα, καθαρή συνείδηση, ανοιχτά μάτια, ανοιχτή ψυχή, ανοιχτό μυαλό!

Αγάπη, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη, Ειρήνη!

Με όλη μου την καρδιά εύχομαι δύναμη σε όλες και όλους μας που είμαστε αποφασισμένοι, αυτήν την σημαντική χρονιά που μόλις άρχισε κι έδειξε πως θα έχει μεγάλες δοκιμασίες, να διώξουμε όλη την βρομιά και τη διαφθορά, να φέρουμε φως, διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

Ψυχή και Δύναμη και στους αγρότες μας! Ο αγώνας σας είναι ιερός, αγώνας ζωής για όλη την κοινωνία, απέναντι σε μια διεφθαρμένη εξουσία, που, αφού έφαγε τα δικά σας χρήματα, τώρα δηλώνει με θράσος ότι της τέλειωσε η… υπομονή!

Σε εμάς δεν τέλειωσε ούτε η υπομονή ούτε η επιμονή να στηρίζουμε το δίκιο σας και αυτό θα κάνουμε!»

