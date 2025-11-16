Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Eκ μέρους του Δήμου Πατρέων τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη στις 11:00 θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου και στην παλιά Ασφάλεια.

Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
16 Νοέ. 2025 13:00
Pelop News

Η δημοτική αρχή  της Πάτρας με ανακοίνωση της στέλνει το δικό της μήνυμα για την φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

Τιμάμε τους αγώνες της νεολαίας, των εργαζομένων και του λαού μας

«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» – «Έξω οι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ», τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ. Την ώρα που δεκάδες εστίες πολέμου και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις είναι σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη, η χώρα μας μπλέκεται όλο και πιο βαθιά στις συγκρούσεις και τους πολεμικούς σχεδιασμούς και τα εργατικά-λαϊκά προβλήματα οξύνονται καθημερινά, 13ωρες δουλειά, υποβαθμισμένη παιδεία και υγεία.

Τιμάμε τους αγώνες της νεολαίας και των εργαζομένων  και στην πόλη μας, που παρά την τρομοκρατία και τη βία, σήκωσαν ψηλά το κεφάλι και αντιστάθηκαν στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου αλλά και στα βασανιστήρια, καθ’ όλη την περίοδο της δικτατορίας, αποδεικνύοντας ότι ο οργανωμένος αγώνας του λαού και της νεολαίας μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις.

Eκ μέρους του Δήμου Πατρέων τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη στις 11:00 θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου και στην παλιά Ασφάλεια.

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετέχει στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης, στη συμβολή τον οδών Κολοκοτρώνη  και  Μαιζώνος, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 17:30″.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05 Στο Ζευγολατιό η βάση της σπείρας Ρομά που κατηγορείται για απάτες με λεία 35 εκατ. ευρώ!
14:59 Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης
14:52 Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια
14:35 Απάντηση Χρυσοχοϊδη για την καταδίκη του Ρουβίκωνα: «Γιατί μπροστά στο Μνημείο;»
14:32 Πολυτεχνείο: Στεφάνι ο Κασσελάκης μαζί με αντιστασιακούς
14:26 Κ. Τασούλας στον Β. Ζελένσκι: Η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου,
14:13 Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη
14:08 Κωνσταντινούπολη: Μάνα και τα δυο της παιδιά πέθαναν από ψεκασμένα τρόφιμα!
14:02 Μητσοτάκης-Ζελένσκι: Πέφτουν υπογραφές στο Μαξίμου παρουσία και της κ. Γκιλφόιλ
13:55 Συντάξεις: Δείτε για ποιο λόγο θα καταβληθούν νωρίτερα οι συντάξεις
13:33 Πότε προβλέπουν οι μετεωρολόγοι το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα
13:28 Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
13:18 Διεύρυνση ωραρίου και προσφορές οι κινήσεις του Εμπορικού Συλλόγου ενόψει black Friday και Αγ. Ανδρέα
13:08 Έφυγε ο πρώην Υπουργός της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης-Το βιογραφικό του
13:00 Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
12:54 Νέες αποκαλύψεις από τον Μαρτίκα για το κύκλωμα με τις απάτες
12:43 «Πάτησε» Ελλάδα ο Ζελένσκι –Με ποιους θα συναντηθεί για την συμφωνία με το φυσικό αέριο
12:37 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου
12:26 Η Αχαϊα ψηλά στην ανεπίσημη κατάταξη του ΣΕΓΑΣ
12:18 Ωρα Πατρών: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για το τρένο, υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ