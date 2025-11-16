Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Η δημοτική αρχή της Πάτρας με ανακοίνωση της στέλνει το δικό της μήνυμα για την φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

Τιμάμε τους αγώνες της νεολαίας, των εργαζομένων και του λαού μας

«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» – «Έξω οι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ», τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ. Την ώρα που δεκάδες εστίες πολέμου και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις είναι σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη, η χώρα μας μπλέκεται όλο και πιο βαθιά στις συγκρούσεις και τους πολεμικούς σχεδιασμούς και τα εργατικά-λαϊκά προβλήματα οξύνονται καθημερινά, 13ωρες δουλειά, υποβαθμισμένη παιδεία και υγεία.

Τιμάμε τους αγώνες της νεολαίας και των εργαζομένων και στην πόλη μας, που παρά την τρομοκρατία και τη βία, σήκωσαν ψηλά το κεφάλι και αντιστάθηκαν στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου αλλά και στα βασανιστήρια, καθ’ όλη την περίοδο της δικτατορίας, αποδεικνύοντας ότι ο οργανωμένος αγώνας του λαού και της νεολαίας μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις.

Eκ μέρους του Δήμου Πατρέων τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη στις 11:00 θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου και στην παλιά Ασφάλεια.

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετέχει στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης, στη συμβολή τον οδών Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 17:30″.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



