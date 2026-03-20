Το ΝΑΤΟ αποσύρει όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ προς την Ευρώπη
Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι μετεγκατέστησε στην Ευρώπη όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ, σε μια κίνηση που αποδίδεται στην επιδείνωση της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.
Το ΝΑΤΟ αποσύρει όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ από τη Μέση Ανατολή και το μεταφέρει στην Ευρώπη, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν επιβαρύνει συνολικά το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή. Η αποστολή, που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες στελέχη, είχε κυρίως συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο προς τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και όχι μάχιμη αποστολή.
Σύμφωνα με το Reuters, η Συμμαχία επιβεβαίωσε ότι έχει μετακινήσει «όλο το προσωπικό» της εκτός περιοχής, ενώ το έργο της αποστολής θα συνεχιστεί πλέον από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νάπολη. Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης, πτέραρχος Άλεξους Γκρίνκουιτς, ευχαρίστησε το Ιράκ και τους συμμάχους για τη συμβολή τους στην ασφαλή μετεγκατάσταση.
Η εξέλιξη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δυτικής αναδίπλωσης από τη Μέση Ανατολή, καθώς και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Ισπανία, έχουν ήδη ανακοινώσει απομακρύνσεις στρατιωτικού προσωπικού από το Ιράκ λόγω της αυξημένης απειλής στην περιοχή.
