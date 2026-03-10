Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες

Η τακτική σωματική δραστηριότητα δεν συνδέεται μόνο με καλύτερη φυσική υγεία, αλλά ενδέχεται να παίζει σημαντικό ρόλο και στη διαχείριση των συναισθημάτων σε περιόδους πίεσης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας, που δείχνει ότι τα άτομα με καλύτερη φυσική κατάσταση παραμένουν πιο ήρεμα όταν έρχονται αντιμέτωπα με στρεσογόνες καταστάσεις.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Federal University of Goiás στη Βραζιλία και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Acta Psychologica. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 υγιείς νεαροί ενήλικες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ανάλογα με το επίπεδο της καρδιοαναπνευστικής τους κατάστασης: εκείνοι με υψηλότερη από τον μέσο όρο φυσική κατάσταση και εκείνοι με χαμηλότερη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε δύο διαφορετικά σύνολα εικόνων. Το πρώτο περιλάμβανε ουδέτερο οπτικό υλικό, ενώ το δεύτερο αποτελούνταν από δυσάρεστες εικόνες, όπως σκηνές με τραυματισμούς ή απειλητικό περιεχόμενο, που είχαν στόχο να προκαλέσουν συναισθηματική ένταση και στρες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες επηρεάστηκαν από τις δυσάρεστες εικόνες, παρουσιάζοντας αύξηση της έντασης. Ωστόσο, η αντίδραση δεν ήταν ίδια για όλους. Όσοι διέθεταν καλύτερη φυσική κατάσταση κατάφεραν να ελέγξουν πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους, εμφανίζοντας αισθητά μικρότερη αύξηση σε επίπεδα άγχους και θυμού σε σύγκριση με τα άτομα που ανήκαν στην ομάδα χαμηλότερης φυσικής κατάστασης.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με χαμηλότερες επιδόσεις στη φυσική κατάσταση φάνηκε να είναι πιο ευάλωτοι στην ψυχολογική πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η έκθεσή τους στα αρνητικά ερεθίσματα συνδέθηκε με πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση, ενώ αυξήθηκε θεαματικά η πιθανότητα το άγχος τους να περάσει από μέτρια σε υψηλά επίπεδα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη πως η φυσική κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τη λειτουργία του σώματος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται ψυχολογικά σε δύσκολες ή φορτισμένες στιγμές. Όπως εξηγούν, η καλύτερη καρδιοαναπνευστική λειτουργία ενδέχεται να συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικό έλεγχο των συναισθημάτων απέναντι σε αρνητικά ερεθίσματα.

Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε πρακτικό επίπεδο. Ένα άτομο με καλύτερη φυσική κατάσταση φαίνεται πως διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα για να διαχειρίζεται τις εντάσεις της καθημερινότητας, είτε αυτές σχετίζονται με την εργασία είτε με απρόβλεπτες δυσκολίες και απαιτητικές συνθήκες.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι ότι η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένας μη φαρμακευτικός τρόπος ενίσχυσης της συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Σε μια εποχή όπου το στρες αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας, η σωματική δραστηριότητα φαίνεται να προσφέρει στήριξη όχι μόνο στη σωματική, αλλά και στην ψυχική ευεξία.

