Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες

Μια πρόσφατη μελέτη εξετάζει τι μπορεί να κάνει ορισμένους ανθρώπους πιο ανθεκτικούς απέναντι στο στρες, τον θυμό και τις πιεστικές καταστάσεις.

Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες
10 Μαρ. 2026 17:16
Pelop News

Η τακτική σωματική δραστηριότητα δεν συνδέεται μόνο με καλύτερη φυσική υγεία, αλλά ενδέχεται να παίζει σημαντικό ρόλο και στη διαχείριση των συναισθημάτων σε περιόδους πίεσης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας, που δείχνει ότι τα άτομα με καλύτερη φυσική κατάσταση παραμένουν πιο ήρεμα όταν έρχονται αντιμέτωπα με στρεσογόνες καταστάσεις.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Federal University of Goiás στη Βραζιλία και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Acta Psychologica. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 υγιείς νεαροί ενήλικες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ανάλογα με το επίπεδο της καρδιοαναπνευστικής τους κατάστασης: εκείνοι με υψηλότερη από τον μέσο όρο φυσική κατάσταση και εκείνοι με χαμηλότερη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε δύο διαφορετικά σύνολα εικόνων. Το πρώτο περιλάμβανε ουδέτερο οπτικό υλικό, ενώ το δεύτερο αποτελούνταν από δυσάρεστες εικόνες, όπως σκηνές με τραυματισμούς ή απειλητικό περιεχόμενο, που είχαν στόχο να προκαλέσουν συναισθηματική ένταση και στρες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες επηρεάστηκαν από τις δυσάρεστες εικόνες, παρουσιάζοντας αύξηση της έντασης. Ωστόσο, η αντίδραση δεν ήταν ίδια για όλους. Όσοι διέθεταν καλύτερη φυσική κατάσταση κατάφεραν να ελέγξουν πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους, εμφανίζοντας αισθητά μικρότερη αύξηση σε επίπεδα άγχους και θυμού σε σύγκριση με τα άτομα που ανήκαν στην ομάδα χαμηλότερης φυσικής κατάστασης.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με χαμηλότερες επιδόσεις στη φυσική κατάσταση φάνηκε να είναι πιο ευάλωτοι στην ψυχολογική πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η έκθεσή τους στα αρνητικά ερεθίσματα συνδέθηκε με πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση, ενώ αυξήθηκε θεαματικά η πιθανότητα το άγχος τους να περάσει από μέτρια σε υψηλά επίπεδα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη πως η φυσική κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τη λειτουργία του σώματος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται ψυχολογικά σε δύσκολες ή φορτισμένες στιγμές. Όπως εξηγούν, η καλύτερη καρδιοαναπνευστική λειτουργία ενδέχεται να συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικό έλεγχο των συναισθημάτων απέναντι σε αρνητικά ερεθίσματα.

Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε πρακτικό επίπεδο. Ένα άτομο με καλύτερη φυσική κατάσταση φαίνεται πως διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα για να διαχειρίζεται τις εντάσεις της καθημερινότητας, είτε αυτές σχετίζονται με την εργασία είτε με απρόβλεπτες δυσκολίες και απαιτητικές συνθήκες.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι ότι η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένας μη φαρμακευτικός τρόπος ενίσχυσης της συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Σε μια εποχή όπου το στρες αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας, η σωματική δραστηριότητα φαίνεται να προσφέρει στήριξη όχι μόνο στη σωματική, αλλά και στην ψυχική ευεξία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
20:20 Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε για πρώτη φορά δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
20:11 Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν οι μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου
20:00 Το 3λεπτο workout της Αν Χάθαγουεϊ που γίνεται εύκολα και στο σπίτι
19:50 «Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή», εισαγγελική έρευνα και ΕΔΕ για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
19:39 Καιρός: Άνοιξη και 19 βαθμούς η θερμοκρασία
19:28 Κάτω από τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, στην Ελλάδα θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων με την ταχύτητα που ανέβηκαν;
19:17 Η λίστα Forbes για το 2026 και που βρίσκονται οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι
19:07 «Η εθνική γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ. «Πάντα εκεί ήταν security», συγκλονιστική μαρτυρία από την Ελληνίδα προπονήτρια του Ιράν, Ελένη Καπογιάννη
19:00 Σιίτες – Σουνίτες: Η μια διαφορά
18:55 Στο ιταλικό Δημόσιο σπάνιο έργο του Καραβάτζο μετά από συμφωνία 30 εκατ. ευρώ
18:55 Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών για την Ουκρανία
18:53 Ο λόγος που διακόπηκε η Δίκη για τα Τέμπη, πότε θα συνεχιστεί
18:42 Ξέσπασε το Χρηματιστήριο Αθηνών με άλμα 3,62% και κέρδη 5 δισ. ευρώ
18:37 Βανς ή Ρούμπιο; Το παρασκήνιο της διαδοχής που απασχολεί τον Τραμπ
18:34 Ελληνικά τρόφιμα: Ο μοναδικός κλάδος με αύξηση στις εξαγωγές τον Ιανουάριο
18:32 Γιορτή σήμερα στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Το μήνυμα και η διεκδίκηση
18:31 Σούλι Κορινθίας και Αιγές Αχαΐας: Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές
18:30 Αόρατη αλλά επίμονη: Η ημικρανία παραμένει χωρίς διάγνωση για πολλές Ελληνίδες
18:22 Νέες Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ