Το πανόραμα της Α’ Κατηγορίας (16η αγωνιστική)

Οι νέες απώλειες βαθμών για Αρη και Πάτραι ήταν βούτυρο στο ψωμί του Ατρομήτου που συνεχίζει να καλπάζει. Και μπορεί οι ομάδες να συμμετέχουν σε διαφορετικούς Ομίλους, όμως θα «τα πουν» στα play offs και αν η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρωνόταν σήμερα, ο Ατρόμητος θα ξεκινούσε με +3 από τις δύο ομάδες του Α’ Ομίλου.

Συνοπτικά τα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής και οι σκόρερς:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Διαγόρας – Αχαϊκή 0-3: 11′ Κουλούρης, 15′ πέναλτι Φωτόπουλος, 70′ Μπίκος.

Δόξα Παραλίας – Ατρόμητος Πατρών 0-3: 31′ 54′ Σμυρλής, 58′ Αντωνόπουλος.

Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Μιντιλογλίου 1-1: 88′ Π. Χατζήπαππας – 38′ Λόης.

Πήγασος – Αστέρας Τσουκαλεΐκων 1-1: 44′ Καραπιπέρης – 70′ Μαγαλιός.

H αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 26/1 με το παιχνίδι Αχαιός – Πανμοβριακός (γηπ. Σαραβαλίου, 18.00) με διαιτητή τον Ανδριανό.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Πάτραι – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0-0.

Ζαβλάνι – Αρης Πατρών 0-0.

Αστέρας Τέμενης – Ηρακλής Πατρών 0-1: 51′ Κατσιγιάννης.

Νίκη Προαστείου – Εθνικός Πατρών 1-2: 1′ Μητρόπουλος – 13′ πέναλτι, 15′ πέναλτι Πρινς.

Αιγείρα/Ακράτα – Απόλλων Εγλυκάδας 3-0: 36′ 74′ Τ. Γιοβάς, 90′ Απ. Γιοβάς.

ΣΚΟΡΕΡΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

13 γκολ: Αντωνόπουλος (Ατρόμητος).

11 γκολ: Καλόφωνος (Αχαϊκή).

10 γκολ: Κουλούρης (Αχαϊκή).

9 γκολ: Ανδρεόπουλος (Πανμοβριακός).

7 γκολ: Μητρόπουλος (Πανμοβριακός), Νιφορόπουλος (Πανμοβριακός), Σμυρλής (Ατρόμητος), Τζουράς (Αστέρας Μιντιλογλίου), Φωτόπουλος (Δόξα Π./Αχαϊκή).

6 γκολ: Καραπιπέρης (Πήγασος), Σπανός (Αχαϊκή).

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

10 γκολ: Κατσιγιάννης (Ηρακλής Π.).

8 γκολ: Γερογιάννης (Πάτραι), Σπανός (Πάτραι).

7 γκολ: Φούντζουλας (Ηρακλής Π.).

6 γκολ: Ζεκιάι (Νίκη Προαστείου).

5 γκολ: Αν. Γιοβάς (Αιγείρα/Ακράτα), Αναγνωστόπουλος (Εθνικός Π.), Αποσκίτης (Ζαβλάνι), Ζησιμόπουλος (Εθνικός Π.), Μακρής (Εθνικός Π.), Μπακούρος (Ζαβλάνι), Μπαλασόπουλος (Εθνικός Π.), Πρινς (Εθνικός Π.), Σοφούλης (Αρης), Φουρφουρής (Ηρακλής Π.).

ΕΠΟΜΕΝΗ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1

Αστέρας Μιντ. – Αχαϊκή

Αστέρας Τσουκ. – Δόξα

Αχαιός – Διαγόρας

Πανμοβριακός – Πήγασος

Ατρόμητος – Δόξα Νιφ.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αρης – Αστέρας Τεμ.

Εθνικός – Κεραυνός

Ηρακλής Π. – Νίκη Πρ.

Απόλλων Εγλ. – Ζαβλάνι

Αιγ./Ακράτα – Πάτραι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓ. ΓΚΟΛ Β. Ατρόμητος 16 40-10 41 Αχαϊκή 16 37-8 33 Πανμοβριακός 15 27-14 30 Πήγασος 16 25-15 28 Διαγόρας 16 223 22 Δόξα Νιφ. 16 14-20 19 Αστέρας Μιντ. 16 15-26 14 Αστέρας Τσουκ. 16 15-43 12 Αχαιός 15 18-33 10 Δόξα Π. 16 16-42 9

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓ. ΓΚΟΛ Β. Αρης 16 27-8 36 Πάτραι 16 38-9 35 Εθνικός Π. 16 39-15 32 Κεραυνός 16 22-9 28 Αιγ./Ακράτα 16 22-13 25 Νίκη Πρ. 16 25-22 23 Ηρακλής Π. 16 27-35 19 Ζαβλάνι 16 22-36 14 Αστέρας Τεμ. 16 14-45 8 Απόλλων Εγλ. 16 2-46 1

