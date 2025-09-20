Το παράδοξο της βαρεμάρας: όσο τη δεχόμαστε, τόσο πιο γεμάτη γίνεται η ζωή

Πότε ήταν η τελευταία φορά που νιώσατε πραγματικά βαρεμάρα; Όχι σκρολάροντας στο TikTok όσο περιμένατε την παραγγελία σας, ούτε χαζεύοντας μια σειρά με το κινητό στο χέρι, αλλά καθισμένοι χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα.

Αν δεν θυμάστε, δεν είστε οι μόνοι. Σήμερα, οι περισσότεροι προτιμούμε να δείχνουμε απασχολημένοι με το τηλέφωνό μας παρά να φαινόμαστε ότι… απλώς δεν κάνουμε τίποτα.

Κι όμως, πρέπει να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μένει αδρανής πού και πού. Ο καθηγητής Arthur Charles Brooks από το Harvard—συγγραφέας του βιβλίου The Happiness Files—υποστηρίζει με έμφαση πως η απάντηση είναι «ναι».

Μιλώντας στο Harvard Business Review, εξηγεί ότι όταν βαριόμαστε, ενεργοποιείται στον εγκέφαλο το λεγόμενο default mode network, δηλαδή το σύστημα που επιτρέπει στο μυαλό μας να περιπλανιέται, να στοχάζεται και να καταλήγει σε ιδέες. Το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλος δεν απολαμβάνει αυτό το «κενό». Τόσο μάλιστα, που σε πειράματα άνθρωποι προτίμησαν να δώσουν μόνοι τους ηλεκτροσόκ στον εαυτό τους παρά να μείνουν μόνοι με τις σκέψεις τους.

Η βαρεμάρα όμως ανοίγει δρόμο στα μεγάλα ερωτήματα: για το νόημα της ζωής, τον σκοπό, την κατεύθυνση που ακολουθούμε. Τα smartphones μάς έδωσαν την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε με ατέλειωτο σκρολάρισμα, αλλά το τίμημα είναι η άνοδος του άγχους και της κατάθλιψης. Χωρίς στιγμές σιωπής, μένουμε στην επιφάνεια και δεν εμβαθύνουμε.

Κι εδώ έρχεται το παράδοξο: όσο πιο άνετα νιώθουμε με τη βαρεμάρα, τόσο λιγότερο βαρετή γίνεται η ζωή μας. Εκείνες οι ήσυχες στιγμές είναι που «συνδέονται οι τελείες», ανάβει η σπίθα της δημιουργικότητας και βρίσκουμε ουσιαστικότερο νόημα. Σκεφτείτε: πόσες από τις καλύτερες ιδέες σας σάς ήρθαν στο ντους ή κολλημένοι στην κίνηση;

Για τον Brooks, η «τέχνη της βαρεμάρας» απαιτεί απλούς κανόνες:

Καμία οθόνη μετά τις 7 μ.μ.

Όχι κινητά στο τραπέζι του φαγητού

Τακτικά «διαλείμματα αποτοξίνωσης» από τα social media

Καθόλου τηλέφωνο στην κρεβατοκάμαρα

Δεν χρειάζεται να εξαφανιστείτε από τον κόσμο για να το δοκιμάσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε απλά: αφήστε το κινητό στην τσάντα σας στο μεσημεριανό, περπατήστε χωρίς μουσική ή podcast, περιμένετε στο φανάρι χωρίς να το ξεκλειδώσετε.

Γιατί η αλήθεια είναι μία: η βαρεμάρα δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι ο χώρος όπου γεννιούνται η δημιουργικότητα, το νόημα και οι απρόσμενες λύσεις—αρκεί να της αφήσουμε χώρο.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα μπείτε στον πειρασμό να ξεκλειδώσετε το κινητό για εκατοστή φορά μέσα στη μέρα, μην το κάνετε. Μείνετε στη στιγμή. Βαρεθείτε. Μπορεί να εκπλαγείτε με όσα θα ανακαλύψετε.

