Ο άσος του Ολυμπιακού που δεν έχει κλείσει ακόμα τα 19 του χρόνια πριν ταξιδέψει στην Ιταλία έπαιξε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη και μάλιστα βασικός

Το παρασκήνιο με την ατάκα «θα τον παρακολουθούμε» του Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη
27 Νοέ. 2025 22:55
Ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης την Δευτέρα (1/12) θα μεταβεί στην Ιταλία για να παραλάβει το βραβείο «European Golden Boy Web 2025» το οποίο κέρδισε μετά την ηλεκτρονική ψηφοφορία της της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport.

Ο Μουζακίτης που δεν έχει κλείσει ακόμα τα 19 του χρόνια πριν ταξιδέψει στην Ιταλία έπαιξε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη και μάλιστα βασικός.

Αγωνίστηκε 95′ και έτρεξε περισσότερα από 12 χιλιόμετρα στο γήπεδο. Είχε να αντιμετωπίσει στη μεσαία γραμμή παίκτες όπως ο Τσουαμενί, ο Καμαβινγκά, ο Γκιουλέρ και τα πήγε περίφημα.

Ξεκίνησε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία και συνέχισε με παρτενέρ τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Έλληνας μέσος τράβηξε πάνω του τα βλέμματα σκάουτερ ανά την Ευρώπη ενώ σχολιάστηκε θετικά και από τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τον Χρήστο Μουζακίτη και απάντησε: «Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Εχει εξαιρετικά προσόντα, πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε».

