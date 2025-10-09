Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
09 Οκτ. 2025 13:54
Pelop News

Χιλιάδες φίλοι του φανταστικού πλημμύρισαν το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Fantasy Festival 2K25, της μεγαλύτερης γιορτής φαντασίας, δημιουργίας και pop κουλτούρας στην Ελλάδα.

Για ακόμη μία χρονιά, καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημιουργοί, cosplayers και επαγγελματίες του χώρου παρουσίασαν τα έργα και τις ιδέες τους, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη έμπνευση, χρώμα και φαντασία.

Το φεστιβάλ φιλοξένησε ξεχωριστούς καλεσμένους, ανάμεσά τους ο Stan Yanevski (ο Βίκτορ Κραμ του Χάρι Πότερ), ο Χρήστος Δάντης, η Licia Troisi – μία από τις σημαντικότερες Ιταλίδες συγγραφείς φαντασίας – καθώς και το 1ο Ελληνικό Pokefest by iConnect, που αποτέλεσε πόλο έλξης για τους λάτρεις των Pokémon.

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης ήταν ο Πατρινός δημιουργός Γιάγκος Ραυτόπουλος, στον οποίο ανήκουν και οι επίσημες φωτογραφίες του φεστιβάλ. Με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ελληνικής ταινίας φαντασίας “Γιαγκόναν ο Βάρβαρος”, περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες τίμησαν με την παρουσία τους τον δημιουργό και το έργο του, με εισιτήριο 7 ευρώ.

Η ταινία «Γιαγκόναν ο Βάρβαρος / Epic Cult Trilogy» δεν υπήρξε απλώς μια κινηματογραφική δημιουργία, αλλά ένα σύμβολο ανεξάρτητης καλλιτεχνικής έκφρασης. Μια ταινία που απέδειξε ότι η φαντασία και το πάθος μπορούν να νικήσουν τους περιορισμούς της παραγωγής, τους οικονομικούς φραγμούς και τη συμβατικότητα. Όπως τονίζει ο ίδιος ο δημιουργός, ο Γιαγκόναν «δείχνει τον αντικαθεστωτικό δρόμο του δικαιώματος του τρελού να κάνει το αδύνατο, χωρίς πόρους, χωρίς να ρωτήσει κανέναν – και ο κόσμος να τον αγαπήσει γι’ αυτό».

Το μήνυμα των 20 χρόνων «Γιαγκόναν» είναι ξεκάθαρο:
«Οι παρέες γράφουν την ιστορία, όχι το χρήμα, τα βύσματα και η υποκριτική τελειότητα που νομίζεις ότι χρειάζεσαι για να ευτυχήσεις.»

Με καθαρή αυθεντικότητα και αντίσταση στην επιτηδευμένη τελειότητα, ο Γιάγκος Ραυτόπουλος και η κοινότητα του Fantasy Festival απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η φαντασία, η συνεργασία και το πάθος εξακολουθούν να κινούν τον κόσμο της δημιουργίας.
