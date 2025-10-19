Το «Πλήρωμα 94» στη Βερόνα της Ιταλίας

Συμμετείχε στο Dies Natalis της Ομοσπονδίας Καρναβαλικών Πόλεων (FECC)

19 Οκτ. 2025 17:25
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το «Πλήρωμα 94» συμμετείχε στις εργασίες Dies Νatalis, μιαςτριήμερης εκδήλωσης της ΟμοσπονδίαςΕυρωπαϊκών Καρναβαλικών Πόλεων (FECC), που έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ετήσια καρναβαλική συνάντηση της Ευρώπης. Ανάμεσα στους 99 καρναβαλιστές από 17 χώρες βρέθηκε και ηαντιπροσωπεία από την Πάτρα, μόνη ελληνική συμμετοχή. Σημειώνεται πως από πέρυσι που το Πλήρωμα 94 συμμετείχε στην αντίστοιχη εκδήλωση στη Μάλτα, επανήλθε η Ελλάδα στις επίσημες δράσεις της FECC μετά από αποχή 14 ετών.

Στόχος του τριημέρου ήταν η ανταλλαγή απόψεωνεπί καρναβαλικών θεμάτων, η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ πόλεων της Ευρώπης που διοργανώνουν ιστορικά καρναβάλια και η προετοιμασία νέων καρναβαλικών ανταλλαγών. Το Πλήρωμα 94 παρουσίασε τις δράσεις του και το Πατρινό Καρναβάλι, ενίσχυσε τους δεσμούς του με τους διοργανωτές πολλών Καρναβαλιών ακόμα και εκτός Ευρώπης και δημιούργησε νέες σχέσεις και προοπτικές κοινών δράσεων.

Η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να συναντήσει αντιπροσωπείες από Ιταλία, Γαλλία,Γερμανία, Ισπανία (Κανάρια Νησιά), Ολλανδία,Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σουηδία, Σλοβενία,Σερβία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία,ΗΠΑ και Αρούμπα. Συμμετέχουσες από το Πλήρωμα 94 ήταν οι: Ελένη Κίτσιου, Δέσποινα Κούνα, Σαμάνθα Λογοθέτη και Άκια Σταμάτη.

Ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο συνέδριο με κέντρο την πόλη Σόνα, προάστειο της Βερόνα, μια μοναδική εμπειρία ανταλλαγής καρναβαλικών γνώσεων και παραδόσεων εμπλουτισμένη με ταξιδιωτικές εμπειρίες. Το πρόγραμμα φιλοξενίας της Περιφέρειας του Βένετο περιλάμβανεεξορμήσεις σε γειτονικές πόλεις (Λουγκανιάνο, Μποργκέτο, Βαλέντζιο), επίσκεψη στην περίφημη λίμνη Γκάρντα, ξεναγήσεις σε κάστρα και οινοποιεία της περιοχής και ποικιλία δράσεων που προσέφεραν ταυτόχρονα εμπειρία ιταλικής φιλοξενίας και συμμετοχή σε καρναβαλικού περιεχομένου δρώμενα.

Οι εργασίες της Dies Natalis ξεκίνησαν με την καθιερωμένη παρέλαση με τις σημαίες των χωρών στον κεντρικό δρόμο της Σόνα ενώ η καρναβαλική δράση κορυφώθηκε με έναν χορό μεταμφιεσμένων όπου τα μέλη του 94 πήγαν με τη στολή «Φάουστ» (Πατρινό Καρναβάλι 2024) κερδίζοντας τον θαυμασμό των συμμετεχόντων. Θετικές εντυπώσεις απέσπασαν και τα πλούσια δώρα της ελληνικής αποστολής προς όλους, αντιπροσωπευτικά προϊόντα και αναμνηστικά από την Πάτρα και το Καρναβάλι της.

Υπενθυμίζεται πως η FECC ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1981 και λειτουργεί έκτοτε συστηματικά, προωθώντας καρναβαλικές ανταλλαγές και διοργανώνοντας σε ετήσια βάση συνέδρια και συναντήσεις. Το «Πλήρωμα 94» είναι ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας εδώ και χρόνια και φέτος στη Βερόνα προωθήθηκε η προοπτική περαιτέρω αξιοποίησής του σε μια προσπάθεια της FECC για δημιουργία ισχυρού καρναβαλικού πόλου στη χώρα μας και διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων με επίκεντρο την Πάτρα.

