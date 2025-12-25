Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο κουίζ του Politico: Η ερώτηση για την Ελλάδα και η απάντηση «Φραπές»

Στο ετήσιο κουίζ του Politico για τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025, η Ελλάδα έχει τη δική της θέση, με αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία από τις ερωτήσεις εστιάζει στο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της έρευνας, προκαλώντας σχόλια και ειρωνικά χαμόγελα.

25 Δεκ. 2025 16:24
Pelop News

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, το Politico επιχειρεί να τεστάρει τη μνήμη και τις γνώσεις των αναγνωστών του μέσα από το καθιερωμένο ετήσιο κουίζ με τα γεγονότα που απασχόλησαν την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Το κουίζ, με τίτλο «Το κουίζ της χρονιάς του POLITICO. Πόσο καλά θυμάστε το 2025;», περιλαμβάνει συνολικά 61 ερωτήσεις που καλύπτουν εξελίξεις από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει και μία με ελληνικό ενδιαφέρον, η οποία αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για απάτη σε αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη 12η ερώτηση του κουίζ, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα από τα βασικά πρόσωπα που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της έρευνας;».

Η σωστή απάντηση, σύμφωνα με το Politico, είναι «Φραπές», παρατσούκλι που αποδίδεται στον Γιώργος Ξυλούρης και περιλαμβάνεται στο υλικό της έρευνας για την υπόθεση. Οι υπόλοιπες επιλογές που δίνονταν στο κουίζ ήταν «Σουβλάκι» και «Ουζάκι», προσδίδοντας έναν σαφώς ειρωνικό τόνο στην ερώτηση.

