Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο κουίζ του Politico: Η ερώτηση για την Ελλάδα και η απάντηση «Φραπές»

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, το Politico επιχειρεί να τεστάρει τη μνήμη και τις γνώσεις των αναγνωστών του μέσα από το καθιερωμένο ετήσιο κουίζ με τα γεγονότα που απασχόλησαν την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Το κουίζ, με τίτλο «Το κουίζ της χρονιάς του POLITICO. Πόσο καλά θυμάστε το 2025;», περιλαμβάνει συνολικά 61 ερωτήσεις που καλύπτουν εξελίξεις από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει και μία με ελληνικό ενδιαφέρον, η οποία αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για απάτη σε αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη 12η ερώτηση του κουίζ, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα από τα βασικά πρόσωπα που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της έρευνας;».

Η σωστή απάντηση, σύμφωνα με το Politico, είναι «Φραπές», παρατσούκλι που αποδίδεται στον Γιώργος Ξυλούρης και περιλαμβάνεται στο υλικό της έρευνας για την υπόθεση. Οι υπόλοιπες επιλογές που δίνονταν στο κουίζ ήταν «Σουβλάκι» και «Ουζάκι», προσδίδοντας έναν σαφώς ειρωνικό τόνο στην ερώτηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



