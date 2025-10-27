Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας

Περισσότεροι από 18.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην ιαπωνική πρωτεύουσα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο Τόκιο για τριήμερη επίσκεψη με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη συνέχιση της περιοδείας του στην Ασία. Η κυβέρνηση της Σανάε Τακαΐτσι, που ανέλαβε καθήκοντα στις 20 Οκτωβρίου, δείχνει αποφασισμένη να ενισχύσει την εικόνα στενής συμμαχίας, επιλέγοντας ακόμη και συμβολικές κινήσεις φιλοξενίας προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών προετοιμάζει μια ασυνήθιστη υποδοχή: έκθεση μεγάλων αμερικανικών pick-up trucks, σε ένδειξη καλής θέλησης προς τον Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την Ιαπωνία ότι περιορίζει την είσοδο αμερικανικών αυτοκινήτων στην αγορά της. Τα οχήματα θα εκτεθούν στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί η αυριανή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Τραμπ και της νέας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Η Τακαΐτσι, γνωστή για τις εθνικιστικές της απόψεις και την πολιτική της συγγένεια με τον εκλιπόντα Σίνζο Άμπε, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να δωρίσει στον Αμερικανό πρόεδρο ένα μπαστούνι του γκολφ που είχε χρησιμοποιήσει ο Άμπε, μαζί με μπάλες επενδυμένες με φύλλα χρυσού — μια συμβολική κίνηση που θυμίζει τη στενή φιλία του Άμπε με τον Τραμπ, με τον οποίο είχε μοιραστεί και κοινά γήπεδα γκολφ αλλά και αγώνες σούμο.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου εντάσσεται σε ευρύτερη ασιατική περιοδεία, με κομβικό σημείο τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης εμπορικού συμβιβασμού ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Ο Τραμπ έχει δηλώσει «πεπεισμένος» ότι θα υπάρξει καλή συμφωνία, ενώ δεν απέκλεισε και νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Από τη Μαλαισία, όπου υπέγραψε «σημαντικές εμπορικές συμφωνίες» και εκεχειρία μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, ο Αμερικανός πρόεδρος ταξιδεύει στο Τόκιο, όπου θα τον υποδεχθεί ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο. Την Τρίτη θα έχει επίσημη συνάντηση με την πρωθυπουργό Τακαΐτσι, η οποία έχει ήδη δεσμευθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, ο Τραμπ θα επισκεφθεί Αμερικανούς στρατιώτες στο αεροπλανοφόρο USS George Washington, στα ανοιχτά της Γιοκοσούκα, υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική παρουσία των περίπου 60.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιαπωνία.

Στο πεδίο του εμπορίου, Τόκιο και Ουάσινγκτον έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία από τον Ιούλιο, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις ιαπωνικές επενδύσεις ύψους 550 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και τη στρατηγική συνεργασία σε κρίσιμα μέταλλα όπως οι σπάνιες γαίες.

Αμερικανικές και κινεζικές πηγές εμφανίζονται αισιόδοξες για μια προκαταρκτική συμφωνία που θα εξισορροπήσει την εμπορική ένταση και θα επιτρέψει τη συνέχιση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Η Ιαπωνία, ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσινγκτον, προσπαθεί να ισορροπήσει — και η επίσκεψη Τραμπ μοιάζει με μια επίδειξη διπλωματικής δεξιοτεχνίας, αλλά και πολιτικής σκοπιμότητας.

