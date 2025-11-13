Το βίντεο που πρόδωσε τον 23χρονο στα Βορίζια: Λίγα λεπτά μετά, η έκρηξη που άναψε το φιτίλι του μακελειού – Αρνείται τις κατηγορίες ο ίδιος

Νέα στοιχεία φωτίζουν την πολύκροτη υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια του Ηρακλείου. Βίντεο και αναλύσεις τηλεφωνικών κλήσεων φέρεται να οδήγησαν τις αρχές στον 23χρονο που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, λίγες ώρες πριν το διπλό φονικό της 1ης Νοεμβρίου.

Το βίντεο που πρόδωσε τον 23χρονο στα Βορίζια: Λίγα λεπτά μετά, η έκρηξη που άναψε το φιτίλι του μακελειού – Αρνείται τις κατηγορίες ο ίδιος
13 Νοέ. 2025 12:31
Pelop News

Δώδεκα ημέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με νέα δεδομένα. Από τις αναλύσεις κινητών τηλεφώνων, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 23χρονο που φέρεται να τοποθέτησε τη δυναμίτιδα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, λίγες ώρες πριν ξεσπάσει η φονική σύγκρουση με τους Καργάκηδες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται αγροτικό αυτοκίνητο να φτάνει το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου κοντά στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη. Από το όχημα βγαίνει ένα άτομο με σωματοδομή όμοια με εκείνη του 23χρονου, ενώ λίγα λεπτά αργότερα καταγράφεται έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι αναλύσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, συνέθεσαν το παζλ των κινήσεων πριν το αιματηρό επεισόδιο που μετέτρεψε το χωριό του Ψηλορείτη σε πεδίο μάχης, με περισσότερες από 200 σφαίρες να πέφτουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο 23χρονος είναι ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων της συμπλοκής, ενώ ο πατέρας του, προφυλακισμένος στις φυλακές Αλικαρνασσού για ζωοκλοπές, είχε ήδη καταθέσει στις αρχές για το περιστατικό.

Ο φερόμενος ως βομβιστής εντοπίστηκε στο κοιμητήριο του χωριού, μαζί με συγγενείς του. Πληροφορίες αναφέρουν πως λίγο πριν την έκρηξη βρισκόταν σε γάμο στο Ηράκλειο, όπου κουμπάρος ήταν ένας από τους συλληφθέντες της οικογένειας Καργάκη.

Ο 23χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη πήρα προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ο ίδιος αρνείται κάθε ανάμειξη στην τοποθέτηση της βόμβας.

Σύμφωνα με τη δικηγόρου του 23χρονου Θεονύμφη Μπέρκη, στο creta24.gr ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής και την ώρα της έκρηξης, βρισκόταν σε γάμο, στον οποίο μάλιστα ήταν καλεσμένα και μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ανάμεσά τους και ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται πως δεν έχει γνώση κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά ακόμη δύο άτομα που φέρονται να είχαν συμμετοχή στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού αλλά και στη συμπλοκή της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν περιοχές του Ψηλορείτη και της Μεσαράς για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.

