Το Welcome to UP 2024 ανεβάζει την ένταση στο… τέρμα, το σημερινό πρόγραμμα

Το Welcome to UP 2024 ανεβάζει την ένταση στο… τέρμα- Ευρυδίκη και Μύρωνας Στρατής στη βίλα Κόλλα, Μαρία Παπαγεωργίου στο Αγρίνιο, TechDreamers στο Πάρκο της Ειρήνης, Συνεπιβάτες στο Μεσολλόγι

Η νύχτα έγινε μέρα το βράδυ της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, τη συμμετοχή φοιτητών και πολιτών να είναι εντυπωσιακή και το θερμόμετρο του Welcome to UP να «ζεσταίνεται».

Το Φεστιβάλ Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, ανεβάζει την ένταση στο… τέρμα, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ με μια μεγάλη συναυλία της Ευρυδίκης και του Μύρωνα Στρατή στη Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, ενώ στις 11 το βράδυ η νεολαία δίνει ραντεβού στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη για ένα μεγάλο Rave Party με τους TechDreamers.

Την ίδια βραδιά, το Αγρίνιο υποδέχεται την Μαρία Παπαγεωργίου για μια μοναδική συναυλία στην Πλατεία Δημοκρατίας στις 20.30, ενώ στις 19.30 στο Μεσολόγγι το Συγκρότημα Συνεπιβάτες δίνει συναυλία στον αύλειο χώρο του Μουσείου Οικογένειας Τρικούπη.

Όλες οι εκδηλώσεις και οι συναυλίες έχουν ελεύθερη είσοδο και απευθύνονται σε φοιτητές, κατοίκους και επισκέπτες.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει επίσης αθλητικές δραστηριότητες, εκθέσεις, διαδραστικά εργαστήρια περιπάτους, και ξεναγήσεις, βόλτα με το Magic Bus Patras Bus Tour, προβολές ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας, μουσική από τον Up fm, ηλιακή παρατήρηση από τον Ωρίωνα, μουσικό πρόγραμμα κλασσικών κομματιών του Ελληνικού Κινηματογράφου από την Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών και την άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα «Alumni Success Stories» στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

To Welcome to UP 2024 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

10.00 – 15.00

Πολύτεχνη έκθεση “Η ΓΚΟΛΦΩ με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών” – από 16/10/2024 έως 25/10/2024 (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών)

10.00 – 15.00

Έκθεση Καρναβαλικής αφίσας στο φουαγιέ της Πρυτανείας. Από 16/10/2024 έως 19/10/2024

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 15.00

Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00 – 14.00

Ηλιακή παρατήρηση από την ομάδα ΩΡΙΩΝ στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 15.00

Alumni Success Stories στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 18.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη)

19.30 – 21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

20.30 – 21.30

Μουσικό πρόγραμμα κλασσικών κομματιών του Ελληνικού Κινηματογράφου από την Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

23.00

Rave Party με τους TechDreamers στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

+ ΒΙΛΑ ΚΟΛΛΑ

21.00

Συναυλία με Ευρυδίκη & Μύρωνα Στρατή στη Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών (Κουκούλι)

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

10.00 – 13.00

Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου θα βρίσκεται στην είσοδο του Δημαρχείου, προκειμένου να υποδέχεται και να ενημερώνει τους φοιτητές

10.30

Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από την «Δρω» – Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας (αφετηρία Πανεπιστήμιο Αγρινίου).

20.30

Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου στην Πλατεία Δημοκρατίας

+ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

19.30

Συναυλία με το Συγκρότημα Συνεπιβάτες στον αύλειο χώρο του Μουσείου Οικογένειας Τρικούπη

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/

Δείτε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα δρομολογίων των διώροφων ανοικτών Hop on Hop off λεωφορείων και πληροφορίες για τις ξεναγήσεις, εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/bus-tours-2024/.

