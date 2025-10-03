To Welcome to UP 2025 συστήνει στους πρωτοετείς φοιτητές την Πανεπιστημιούπολη

Στο πλαίσιο των δράσεων Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, το Πανεπιστήμιο Πατρών ανοίγει τις πύλες του και προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές, αλλά και τους επισκέπτες σε έναν ιδιαίτερο περίπατο γνωριμίας με την πανεπιστημιούπολη. Μέσα από μια οργανωμένη ξενάγηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, την ακαδημαϊκή ζωή, τις υποδομές και τους χώρους πολιτισμού και αναψυχής του Ιδρύματος.

Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία εξοικείωσης με το campus, που φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά τους φοιτητές με το Πανεπιστήμιό τους και να αναδείξει την ομορφιά και τη ζωντάνια του χώρου που θα τους φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια.

Tην Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 – 14:00 οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε σημαντικά σημεία και υποδομές του Πανεπιστημίου, όπως:

Πρυτανεία & Διοικητικές Υπηρεσίες

Τμήματα & Σχολές

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Γυμναστήριο Πανεπιστημίου

Φοιτητική Εστία & Εστιατόριο

Μουσεία του Πανεπιστημίου

Η ξενάγηση επεκτείνεται και σε υπαίθριους χώρους υψηλού αισθητικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος: Πάρκο της Ειρήνης, Υπαίθριο σκάκι των Αρχιτεκτόνων, Κήπος “Άνθεια” με την τεχνητή λίμνη και τα μονοπάτια του campus, φυσικά και πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



